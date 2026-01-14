Cinco preguntas sobre la carrera por los Óscar 2026 después de los Globos de Oro

A veces, los ganadores del Óscar parecen tan inevitables que el camino a la ceremonia se vuelve un suplicio. Pero emocionense en 2026, porque si algo demostraron los Globos de Oro de anoche, es que tenemos una carrera.

Se ha pronosticado que dos películas, "Una batalla tras otra" y "Sinners", podrían romper el récord histórico de 14 nominaciones al Óscar, pero el domingo, "Sinners" solo se llevó a casa la mejor banda sonora y el premio de consolación al éxito cinematográfico y de taquilla. Esta batalla entre dos gigantes, por desgracia para este fan de "Sinners", podría acabar en una derrota aplastante.

Incluso el premio a mejor actriz, que parecía seguro para Jessie Buckley, parece estar en disputa. Desde que "Hamnet" se estrenó en los festivales de cine de Telluride y Toronto, parecía seguro que se llevaría el premio. Y aún está a punto de conseguirlo, tras haber ganado el premio a mejor actriz de drama.

Pero Rose Byrne, quien ganó el premio a mejor actriz de comedia por "If I Had Legs I'd Kick You", pronunció el discurso más encantador de la noche, en el que explicó que su pareja, Bobby Cannavale, se había saltado los premios porque habían comprado un dragón barbudo y él estaba en una exposición de reptiles en Nueva Jersey. Si sigue así, quizá tenga la oportunidad de abrirse camino con su encanto hasta la cima de la carrera.

¡Es una película maravillosa y gloriosa que te deja en vilo! Aquí están nuestras otras preguntas candentes sobre los Oscar después de anoche (y antes de que se anuncien las nominaciones el 22 de enero).

¿Es Una batalla tras otra una fuerza imparable?

La adaptación de Pynchon de Paul Thomas Anderson, "Una Batalla Tras Otra", con un presupuesto de US$130 millones, se ha sentido como un tren de carga a toda velocidad hacia un destino inevitable durante toda la temporada. La atrevida y vibrante historia de padre e hija sobre revolucionarios latentes que resurgen para enfrentarse a los supremacistas blancos ha ganado el máximo galardón de casi todas las asociaciones de críticos, incluso cuando estos han repartido el premio entre otras películas en otras categorías. En los Premios Gotham, perdió tantos premios que Anderson pareció realmente sorprendido cuando ganó el premio a la mejor película.

Pero el grande siempre parecía estar a salvo en nuestras manos... hasta ahora.

¿Podría estar "Hamnet" de Chloé Zhao cobrando impulso en el momento justo? Esta adaptación de la novela de Maggie O'Farrell sobre la tragedia que cambió la vida de la familia de William Shakespeare y que pudo haber inspirado "Hamlet" fue la favorita de los festivales de otoño, donde la crítica la calificó como la película más devastadora del año. Ganó el Premio del Público en Toronto, pero OBAA llegó a los cines dos semanas después y le robó el protagonismo. Para cuando "Hamnet" se estrenó cerca del Día de Acción de Gracias, ya se había establecido una narrativa de premios a favor de OBAA. Los detractores calificaron la película de Zhao de manipuladora.

Eso parece haber cambiado durante las fiestas. Los votantes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas que quizás habían estado posponiendo ver "Hamnet" debido a la información anticipada sobre el destrozo emocional que deja, parecen haberla visto finalmente. Los fans han estado saliendo a la luz, como Seth Rogen, quien le dijo a Zhao en una conversación pública: "Como alguien que hace películas, todo tu tercer acto es increíble, increíblemente audaz y original, y algo que nunca había visto, creo, en una película antes".

Con OBAA ganando el Globo de Oro a mejor película de comedia y "Hamnet" ganando en drama, de repente parece una carrera entre dos películas. Ambas se enfrentan en los Premios del Sindicato de Productores, los Premios del Sindicato de Directores, los Premios del Sindicato de Actores de Cine y probablemente en los BAFTA (que hasta ahora solo ha publicado una lista larga). Diría que el triunfo de "Hamnet" a mejor película en los Premios AARP Movies for Grownups del sábado es una señal de que podría tener un impulso más fuerte. Por mucho que los Óscar se hayan esforzado por atraer a una membresía más joven y moderna, la coincidencia con la AARP sigue siendo más fuerte de lo que se cree.

¿Podrá Timothée Chalamet romper la maldición del joven en los Óscar?

Los Óscar tienen un sesgo bien documentado contra los hombres jóvenes. Los miembros de la Academia parecen querer que esperen hasta que hayan ganado algo de prestigio. Adrien Brody sigue siendo el único hombre que ha ganado el premio a mejor actor menor de 30 años, mientras que más de 30 mujeres jóvenes han ganado el premio a mejor actriz antes de los 30, incluyendo a la ganadora del año pasado, Mikey Madison por "Anora". Leonardo DiCaprio, uno de los principales candidatos este año por "Una batalla tras otra", tenía 19 años cuando recibió su primera nominación al Oscar por "¿A quién ama Gilbert Grape?" y 41 cuando obtuvo su primera victoria por "El renacido". (Esto, por cierto, no augura nada bueno para que Jacob Elordi gane el premio a mejor actor de reparto por "Frankenstein").

Timothée Chalamet, quien cumplió 30 años desde que estuvo a punto de ganar el Óscar el año pasado por "Un completo desconocido", no romperá el récord, pero cada vez parece más probable que sea la próxima excepción a la regla. Cargó con su odisea de ping-pong "Marty Supreme" a cuestas con una campaña promocional implacable y disparatada que muchos pensaron que arruinaría sus posibilidades de ganar los Oscar. Pero es difícil argumentar en contra de alguien que consigue que una película independiente duplique la recaudación de taquilla prevista para su estreno.

Su victoria en los Globos de Oro sobre DiCaprio y el fuerte contendiente Ethan Hawke por "Blue Moon" es el primer paso hacia lo que parece ser una dominación mundial. (También ganó el Premio de la Crítica). Que haya superado a dos queridas estrellas estadounidenses mayores de 50 años es una buena señal. Pero el encantador brasileño Wagner Moura, de 49 años, ganador del premio a mejor actor en drama por interpretar a un profesor que huye de la dictadura brasileña en "El agente secreto", podría ser la mayor amenaza. Es la alternativa conmovedora y moderna a Chalamet, en una película con una relevancia política sorprendente, y en la edad ideal.

¿Qué largometraje internacional tiene potencial para entrar al Top 100 de Mejor Película?

Hace poco más de un mes, cuando "It Was Just an Accident" de Jafar Panahi se alzó con tres Premios Gotham, incluyendo mejor director y mejor guion original, parecía que la película iraní era la más sólida a nivel internacional. Después de todo, el desgarrador drama sobre ex presos políticos que secuestran al hombre que creen que fue su torturador había ganado el premio a la mejor película en Cannes y se basa en las dos largas estancias de Panahi en la infame prisión de Evin de Teherán. El día de los Gotham, Irán condenó a Panahi a prisión en ausencia por su franqueza contra el régimen, un nuevo revés para un cineasta que acababa de ser liberado tras décadas de prohibición de hacer películas o salir de Irán.

Durante meses, los expertos han pronosticado que podría obtener nominaciones al Óscar por guion original, mejor director y mejor película —haciendo historia al ser el primer iraní en conseguirlo—, además de mejor película internacional. Pero la última semana no fue propicia para Panahi. Como era de esperar, la película no fue nominada por el DGA ni el PGA, que suelen favorecer las producciones de estudio. Además, perdió en los Premios de la Crítica Cinematográfica, y Panahi no entró en la lista de los mejores directores de los BAFTA. ¿Podría ser este el fin de esas grandes esperanzas?

“Fue solo un accidente” aún parece una buena opción para una nominación a mejor largometraje internacional, pero con “El agente secreto” ganando el Globo de Oro y el Premio de la Crítica, ¿es la película brasileña la ganadora definitiva? ¿O podría la ola de protestas en Irán devolver a la palestra la audaz crítica de Panahi al régimen?

¿Y “Sentimental Value” de Joachim Trier, alguna vez considerada como una candidata segura a mejor película y mejor director, está ahora al borde, especialmente después de que SAG ignorara por completo a su elenco?

¿Dónde se sitúa 'Sinners'?

Ganar solo dos premios en los Globos no augura nada bueno para la película de vampiros de Ryan Coogler sobre el racismo. Pero la taquilla no miente, y el éxito de "Sinners" aún podría impulsarla de nuevo a la contienda en algunas categorías, especialmente si Warner Bros. realiza otro gran estreno en Imax antes de que se celebren las votaciones finales para demostrar cuánto convenció a la audiencia. El problema con los Óscar es que los miembros suelen tener un sesgo de actualidad (de ahí que muchas películas importantes se estrenen siempre en Navidad, justo antes de que finalice el periodo de elegibilidad). "Marty Supreme" está fresca en sus mentes; "Sinners", que se estrenó en abril, no.

La película de Coogler sigue teniendo buena pinta en prácticamente todas las categorías de talento, especialmente en el reparto. La banda sonora del compositor Ludwig Goransson, para una película que trata sobre folk, gospel y blues del Delta de los años 30, parece segura. Las categorías de interpretación son un poco más inestables, pero esperemos que Wunmi Mosaku, Delroy Lindo y Michael B. Jordan estén a salvo. (El puesto de Lindo está un poco en peligro; el SAG lo pasó por alto para su joven coprotagonista Miles Caton). Coogler parece que podría convertirse en el séptimo director negro en ser nominado al Óscar, pero es probable que la historia siga igual y no se convierta en el primero en ganar. Una victoria a mejor película también parece improbable con "Hamnet" subiendo al segundo puesto, pero nunca se sabe.

Su mejor oportunidad de ganar un Óscar individual es por guion original. Ganó en los Critics Choice, pero perdió en los Globos en una categoría que combinaba guion original y adaptado. Con Anderson (quien ganó el Globo) en una categoría completamente diferente, las posibilidades de Coogler de alcanzar la gloria siguen intactas.

¿Qué candidatos no ganadores de los Globos siguen en la contienda?

La gran ganadora que no ganó nada anoche fue, sin duda, Eva Victor. Ninguna campaña publicitaria podría superar a Julia Roberts improvisando frente al micrófono, mirando fijamente a la cámara y animando al mundo entero a ver la ópera prima de Victor, "Sorry, Baby", una mirada oscura y cómica a su propia recuperación tras una agresión sexual. Esto augura muy bien que Victor reciba una nominación a mejor guion original.

De cara a los Globos, Amy Madigan era probablemente la actriz nominada con mayor ascenso. Eso no ha cambiado. La estrella de "Weapons" ganó el Premio de la Crítica, entró en la lista larga de los BAFTA, recibió una nominación al SAG y vio cómo su película de terror, un fenómeno de taquilla, recibía una sorpresiva nominación al PGA. Todo esto después de que los expertos y críticos pasaran meses apoyándola, pero se preguntaban si la industria sería lo suficientemente atractiva como para tomarla en cuenta. Es una veterana muy querida de la industria, cuya última nominación al Oscar fue hace 40 años. Sigue siendo una candidata segura, pero ¿tendrá la fuerza para superar a la ganadora de los Globos, Teyana Taylor, quien también es muy querida y ofrece discursos fantásticos?

Y aunque "Bugonia" no obtuvo ninguna nominación en la noche de los Globos, la película mostró una increíble fortaleza en la industria la semana pasada. Pensé que habría algún tipo de cansancio en torno a Emma Stone y Yorgos Lanthimos haciendo películas juntos, pero su extraña y maravillosa comedia de teorías de la conspiración sobre un director ejecutivo que podría ser un extraterrestre recibió un montón de nominaciones de los sindicatos. Stone y su coprotagonista Jesse Plemons fueron reconocidos por el SAG y la lista larga de los BAFTA, y "Bugonia" recibió una nominación de los PGA. Junto con "Frankenstein" de Guillermo del Toro, parece ser la película que ofrecerá más sorpresas el día de las nominaciones a los Oscar, mientras que "Wicked: For Good", "Jay Kelly" y "Avatar: Fire and Ash" probablemente tendrán que conformarse con un triste trombón.