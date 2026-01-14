Por qué la ciencia está detrás de un remedio herbal que ha funcionado durante miles de años

La pregunta: ¿El jengibre realmente ayuda con el malestar estomacal?

La ciencia: Durante más de 2,500 años, el jengibre se ha utilizado por sus propiedades medicinales.

Todavía se recomienda a menudo el jengibre como una forma de aliviar el malestar estomacal.

El jengibre, disponible en casi cualquier supermercado y frecuentemente usado como especia, parece una raíz, pero técnicamente es un rizoma: un tallo modificado de crecimiento horizontal de la planta Zingiber officinale. Tiene propiedades que pueden aliviar las náuseas leves a moderadas, según expertos y estudios. Sin embargo, funciona mejor para algunos tipos de problemas estomacales que para otros, y la forma de tomarlo es importante.

“Vivimos en un mundo donde existe una enorme variedad de opciones para nuestros pacientes, y muchas de ellas son costosas y tienen efectos secundarios”, dijo Joshua Forman, gastroenterólogo del Centro Médico St. Joseph de la Universidad de Maryland, quien recomienda el jengibre a sus pacientes. “Es curioso cómo a veces las cosas más sencillas pasan desapercibidas”.

¿Qué es el jengibre y por qué funciona?

El jengibre se puede comer crudo o cocido, en infusión o en pastillas, gomitas o masticables. Sin embargo, Forman explicó que, cuando se consume con fines medicinales, aconseja a sus pacientes tomar polvo de raíz de jengibre en cápsulas, que ofrece una dosificación más consistente que la mayoría de las demás variantes, para aliviar las náuseas, la indigestión y otros síntomas.

He aquí por qué funciona. El jengibre contiene compuestos como el gingerol, el shogaol y la zingerona que actúan sobre los receptores intestinales y nerviosos que envían señales al sistema nervioso central. Un receptor, el 5-HT3, regula las náuseas, mientras que otro, el TRPV1, desencadena las señales de dolor. Al afectar a estos receptores, el jengibre puede ayudar a aliviar las náuseas y el malestar, afirmó Forman.

Además, estos compuestos pueden ayudar a que la parte inferior del estómago se contraiga, lo que acelera la digestión y reduce la sensación de plenitud y la hinchazón, dijo.

El jengibre también tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, que pueden ayudar a proteger contra la irritación gastrointestinal, dijo Keshab Paudel, profesor asociado de farmacología en el Burrell College of Osteopathic Medicine en Florida, que estudia el jengibre.

En una revisión bibliográfica de 2025 sobre los efectos farmacológicos del jengibre, Paudel y sus colegas descubrieron que este reducía las náuseas, en particular las relacionadas con el embarazo, pero no aliviaba los vómitos de forma consistente. El jengibre también mostró otros posibles beneficios, como ayudar a reducir la inflamación, el estrés oxidativo y los niveles de glucosa en sangre, afirmó Paudel, autor principal del estudio.

Además, algunos estudios demuestran que el jengibre puede aliviar las náuseas y los vómitos causados ​​por la quimioterapia, especialmente cuando se combina con medicamentos antieméticos. Puede ayudar a aliviar las náuseas después de una cirugía, aunque los resultados sobre los vómitos posoperatorios son contradictorios. También puede ayudar con las náuseas relacionadas con el dolor de la migraña.

Sin embargo, no hay suficientes datos que sugieran que el jengibre pueda reducir las náuseas relacionadas con virus estomacales, resacas o reflujo ácido crónico, dijo Paudel.

¿Cómo debo tomar jengibre para el dolor de estómago?

La cantidad de jengibre utilizada en estudios para tratar las náuseas varía de 500 a 1,500 miligramos, repartidos a lo largo del día, con una dosis máxima de 1 a 3 gramos diarios. Una dosis superior puede empeorar el reflujo, la acidez estomacal y otros síntomas gastrointestinales. Forman recomienda tomar 500 mg dos veces al día.

Si te gusta el sabor, la raíz de jengibre fresca funciona bien en té caliente, aunque es más difícil determinar qué dosis estás consumiendo, dijo Forman.

Simplemente hierva jengibre recién rallado o en rodajas en una olla con agua y déjelo reposar durante al menos 10 minutos. Luego, cuele el jengibre. Añada una bolsita de té o hojas de té sueltas (que también colaría) y, si lo desea, miel y limón.

Forman advirtió contra el uso de bebidas de té de jengibre compradas en tiendas, ya que a menudo contienen edulcorantes y otros ingredientes.

No pierdas el tiempo con la mayoría de las ginger ale, dijo Forman. Muchas contienen ingredientes como jarabe de maíz de alta fructosa y muy poco jengibre, a veces con saborizante artificial. Las cervezas de jengibre (que generalmente no contienen alcohol, a pesar de su nombre) a veces pueden contener más jengibre que refresco, pero la cantidad puede variar.

¿Quién no debería tomar jengibre con fines medicinales?

Aunque el jengibre generalmente se considera seguro y se tolera casi universalmente bien, puede reducir los niveles de azúcar en sangre y afectar la función plaquetaria si se toma regularmente en dosis altas, señaló Forman. Si tiene diabetes o toma anticoagulantes, consulte a su médico antes de tomar suplementos de jengibre.

Además, hay datos clínicos limitados sobre el uso de jengibre en niños pequeños, por lo que antes de dárselo a su hijo como suplemento diario, consulte con un pediatra, dijo Paudel.

El jengibre “debería considerarse una opción complementaria de apoyo basada en evidencia, no una panacea”, y las personas con síntomas gastrointestinales persistentes o graves deberían buscar atención médica en lugar de intentar tratar la afección por su cuenta, dijo.

¿Qué más debes saber?

Existen varios medicamentos de venta libre para tratar las náuseas y los vómitos, como el dimenhidrinato (Dramamine), que se usa comúnmente para combatir el mareo por movimiento, y el subsalicilato de bismuto (Pepto-Bismol), que puede ayudar con las náuseas, la indigestión y la diarrea a menudo relacionadas con virus estomacales.

Sin embargo, si prefieres los remedios naturales, aquí tienes algunas ideas de los expertos:

El aceite de menta puede aliviar las molestias gastrointestinales y los síntomas del síndrome del intestino irritable. Aunque la evidencia no es concluyente, algunas investigaciones sugieren que las cápsulas de aceite de menta con recubrimiento entérico pueden reducir el dolor abdominal, la hinchazón y los gases, afirmó Paudel. (El recubrimiento entérico impide que la pastilla se disuelva en el ácido estomacal, de modo que el fármaco se libera en los intestinos, donde se absorbe mejor). Sin embargo, al igual que con el jengibre, "la eficacia de estas intervenciones depende en gran medida de la causa subyacente de los síntomas", explicó. En estudios, el aceite de menta parece ser seguro para la mayoría de las personas, pero no hay mucha investigación sobre su uso medicinal en mujeres embarazadas o en período de lactancia, así que consulte a su médico antes de tomarlo.

La vitamina B6 puede ayudar con las náuseas y los vómitos matutinos relacionados con el embarazo, afirmó Paudel. En algunos estudios, las dosis han oscilado entre 10 mg y 25 mg, hasta tres veces al día.

El té de manzanilla también puede ayudar a aliviar el malestar estomacal. Una revisión de 2025 reveló que la manzanilla se asociaba con la reducción de llagas y molestias en las membranas mucosas que recubren el tracto digestivo, lo que sugiere que podría tener propiedades antiinflamatorias.

En resumen: El jengibre, ya sea en cápsulas o en infusión casera fresca, puede aliviar las náuseas leves o moderadas, pero las investigaciones no demuestran que reduzca los vómitos de forma consistente. Tampoco se ha demostrado que ayude con las náuseas relacionadas con virus estomacales, resacas o reflujo ácido crónico.