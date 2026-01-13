Cinco formas sorprendentes de reducir el riesgo de cáncer colorrectal

Solíamos pensar que el tabaquismo y la genética eran los factores clave al hablar del cáncer. Esos factores de riesgo tradicionales siguen siendo importantes, pero ya no son el tema central de conversación hoy en dí.

Cada semana se diagnostican casos de cáncer de colon o pequeños crecimientos precancerosos, llamados pólipos. Llevamos varias décadas observando un aumento alarmante de estos casos entre los jóvenes.

Una de las preguntas más comunes es: ¿Por qué?

En general, la gente fuma menos que sus padres y abuelos, y nuestra genética no ha cambiado mucho en las últimas generaciones. Esto nos lleva a la idea de que parte del problema podría residir en nuestro estilo de vida y entorno. Para ser claros: el cáncer puede afectar a cualquiera y la causa suele ser desconocida. Es el resultado de numerosos factores, muchos de los cuales escapan a nuestro control, ocurrieron en la infancia o aún no comprendemos del todo.

Si bien no tenemos todas las respuestas, cada año surgen nuevas pistas importantes que están cambiando nuestra comprensión de los factores que podrían aumentar su riesgo.

La mayoría de los pacientes saben que los alimentos ultraprocesados ​​pueden promover el aumento de peso o que el tiempo frente a una pantalla está relacionado con la depresión y la falta de sueño.

¿Pero el cáncer? Eso suele sorprender a la gente. Los cinco hábitos enumerados a continuación se asocian con un mayor riesgo de cáncer colorrectal entre los jóvenes de entre 20 y 40 años.

Estos son hábitos tan arraigados en la vida diaria que es fácil perder de vista cómo pueden afectarte a largo plazo, especialmente si se practican a diario durante años.

Para muchas personas, reducir algunos de estos hábitos (aunque sea un poco) y reemplazarlos por otros más saludables puede valer la pena.

1. Alimentos ultraprocesados

Estudios a gran escala han descubierto que las dietas ricas en alimentos ultraprocesados ​​están relacionadas con el desarrollo de cáncer de colon a una edad más temprana. Por otro lado, ¿el nutriente en nuestra dieta que protege contra el cáncer colorrectal, y que es notoriamente bajo en los alimentos ultraprocesados? La fibra. Por cada 10 gramos de fibra que se consume al día (aproximadamente la cantidad que contiene una taza de frijoles), hay un 10% menos de riesgo de cáncer colorrectal.

2. Bebidas azucaradas

En un estudio, las mujeres que consumían dos o más bebidas azucaradas al día durante la adolescencia y la edad adulta tenían el doble de riesgo de ser diagnosticadas con cáncer colorrectal antes de los 50 años, en comparación con las que bebían menos de una a la semana. Intente sustituir una bebida azucarada algunos días a la semana por una infusión o agua con infusión.

Lea también: Tomar una aspirina al día podría ayudar a reducir el riesgo de cáncer de colon

3. Carnes rojas

Se recomienda limitar el consumo de carne roja a no más de tres porciones a la semana, ya que ese es el rango que, según la mayoría de los estudios, tiene menos probabilidades de estar asociado con el cáncer. Pero hay buenas noticias: marinar la carne primero y cocinarla a fuego lento a temperaturas más bajas podría ayudar a reducir los carcinógenos de la carne roja.

4. Tiempo frente a la pantalla

Este fue un estudio real: Las personas que pasaban de 1 a 2 o dos horas al día sentadas viendo la televisión tenían un 12 % más de riesgo de desarrollar cáncer de colon a una edad más temprana, incluso considerando la dieta, la obesidad y otras actividades físicas. La Sociedad Americana del Cáncer recomienda de 150 a 300 minutos de actividad física de intensidad moderada a la semana; dar más pasos al día parece ser beneficioso, pero cualquier nivel de actividad física es bienvenido. Un excelente estudio publicado en JAMA Oncology en 2023 descubrió que las personas que se movían rápido durante 3 minutos al día (como correr para subir las escaleras o tomar el autobús) tenían aproximadamente un 30% menos de probabilidades de morir de varios tipos de cáncer que quienes no hacían actividad física vigorosa.

5. Alcohol

Las personas que beben más alcohol tienen más probabilidades de morir de cáncer, incluyendo cáncer de colon y de mama.

Estos hallazgos provienen de estudios que dieron seguimiento a decenas a cientos de miles de personas a lo largo del tiempo, rastreando hábitos y afecciones médicas a medida que evolucionan. Este tipo de estudios no puede demostrar que un hábito cause cáncer. Sin embargo, los epidemiólogos utilizan la información para calcular cuánto aumenta o disminuye un factor determinado la probabilidad de un resultado; por eso, el resultado es un riesgo de cáncer asociado con el hábito.

La razón por la que se hacen estos estudios es que, para algunos factores de riesgo y resultados como el cáncer, un ensayo controlado aleatorio sería poco ético e inviable. Por lo tanto, los investigadores buscan patrones dependientes de la dosis que se repliquen una y otra vez en humanos y se basan en investigaciones como la investigación con animales para obtener más pistas. Esto a menudo crea un panorama que no se puede ignorar.

----

Lo que quiero que mis pacientes sepan

Mis pacientes a menudo piensan que las colonoscopias se hacen para detectar cánceres.

No las hacemos por eso. Las hacemos para prevenir el cáncer.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Sí, por supuesto, las colonoscopias también detectan cánceres, pero nuestro objetivo general es encontrar pequeños crecimientos precancerosos llamados pólipos. Entre el 5% y el 10% de los pólipos se convertirán en cáncer, por lo que los extirpamos antes de que se conviertan en un problema. Gracias a esta oportunidad única de intervención temprana, cuando las personas aún son jóvenes y sanas, las colonoscopias previenen el cáncer y salvan vidas.

Entonces, si tiene 45 años o más y está a punto de hacerse una colonoscopia (o es más joven si tiene antecedentes familiares), haga exactamente esto: programe esa colonoscopia y comience el 2026 pensando en su salud.