Médicos avanzan en la búsqueda de un fármaco para reducir obstrucciones arteriales

Una partícula grasa puede obstruir las arterias con la misma certeza que el colesterol, pero a menudo pasa desapercibida, golpeando sin aviso a personas aparentemente sanas. Aunque existen pruebas ampliamente disponibles, no se ordenan de forma rutinaria, en parte porque no hay tratamientos aprobados para este trastorno genético.

Ahora, cardiólogos que libran una campaña contra la lipoproteína(a) aseguran que están llegando a un punto de inflexión. Cinco fármacos experimentales están en fases avanzadas de desarrollo y buscan demostrar que disminuir los niveles de Lp(a) —pronunciado “L‑P‑pequeña A”— reduce infartos y accidentes cerebrovasculares. Se esperan resultados del ensayo clínico más avanzado en la primera mitad de 2026.

Cardiólogos, fabricantes de medicamentos y analistas de Wall Street son optimistas respecto de que estas nuevas medicinas puedan tratar eficazmente un trastorno que se estima afecta a cerca del 20 % de la población mundial. Incluso si resultan eficaces, el costo de un fármaco novedoso —así como la escasa conciencia pública sobre la Lp(a)— podría ser una barrera para tratar a los pacientes que podrían beneficiarse.

“Hay más de mil millones de personas en nuestro planeta que tienen niveles elevados de lipoproteína y están en riesgo aumentado”, dijo Steve Nissen, cardiólogo de la Cleveland Clinic, cuyo equipo lidera ensayos sobre cuatro fármacos dirigidos a la Lp(a). “Tendremos una enorme labor educativa por delante”.

Descubierta en la década de 1960, la Lp(a) tiende a quedarse atrapada en la pared arterial, como la partícula que los médicos llaman colesterol “malo”, pero transporta otra proteína que genera un riesgo aún mayor de infartos, accidentes cerebrovasculares y restricción del flujo sanguíneo desde el corazón. Hasta 2019, ni siquiera existía un código diagnóstico para niveles altos de Lp(a).

La condición suele pasar desapercibida porque es casi enteramente genética, no forma parte de las pruebas típicas de colesterol y puede afectar a personas por lo demás sanas. La dieta y el ejercicio no reducen la Lp(a). Sin medicamentos aprobados para tratarla, muchos cardiólogos dicen que con frecuencia escuchan que los médicos de atención primaria no ven la importancia de hacer la prueba. En un estudio con más de 48,000 pacientes en todo el mundo con antecedentes de enfermedad cardíaca, solo 14 % había sido examinado por Lp(a).

Por eso, la comunidad de cardiología sigue de cerca un ensayo clínico considerado un indicador clave para los tratamientos de Lp(a).

El estudio analiza pelacarsen, un fármaco experimental que detiene al hígado de producir la proteína extra transportada por la Lp(a) que la vuelve especialmente riesgosa. En un ensayo anterior, los investigadores demostraron que el medicamento podía reducir los niveles de Lp(a) hasta en 80 % cuando se inyectaba semanalmente. Ahora la empresa patrocinadora, Novartis, será la primera en revelar si bajar los niveles de Lp(a) también reduce eventos cardiovasculares en pacientes con enfermedad del corazón.

Consultados sobre la estrategia de precios en una llamada con analistas financieros en noviembre, ejecutivos de Novartis dijeron que pelacarsen estaría inicialmente dirigido a pacientes que han tenido problemas cardíacos tempranos y con historial familiar de la enfermedad, según una transcripción compilada por S&P Global Market Intelligence. “El historial familiar es un motivador emocional para que la gente actúe”, dijo Dianne Auclair Rocha, vicepresidenta sénior.

Aunque pelacarsen es el más avanzado, otros fármacos experimentales han mostrado que pueden reducir la Lp(a) aún más y por más tiempo. Olpasiran, desarrollado por Amgen, redujo los niveles de Lp(a) hasta en 100 % cuando se administra cada 12 semanas. Eli Lilly estudia lepodisiran, que actúa por un mecanismo similar, para ver si reduce el riesgo en pacientes que aún no han tenido un evento cardíaco, y también desarrolla una píldora para disminuir la Lp(a).

“Si estas terapias muestran beneficios, impactarían de forma enorme la vida de estas personas”, dijo Gissette Reyes‑Soffer, profesora asociada del Columbia University Irving Medical Center y asesora de empresas que desarrollan terapias contra la Lp(a). “No vas a tener cuatro stents colocados”, agregó, y dijo que prevenir la enfermedad cardíaca podría ahorrar costos en salud.

Por ahora, hay pocas formas de bajar los niveles de Lp(a). Una clase de fármacos para reducir colesterol ha demostrado un efecto modesto, y un costoso procedimiento de filtrado de sangre también puede hacerlo, aunque ninguno está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) con ese fin. Algunos cardiólogos se muestran firmes frente a médicos que se niegan a solicitar pruebas de Lp(a) porque no existe un medicamento que lo trate.

“Creo que eso es una locura”, dijo Erin Michos, profesora de cardiología de la Johns Hopkins University School of Medicine. “Creo que la Lp(a) es muy manejable ahora”, dijo, y agregó que los médicos pueden tomar medidas para reducir todos los demás riesgos tratables, como colesterol alto, presión arterial y peso. Michos ha sido consultora de empresas que desarrollan terapias contra la Lp(a).

Labcorp y Quest Diagnostics ofrecen pruebas presenciales de Lp(a) por aproximadamente US$50. La Family Heart Foundation, que promueve la concienciación sobre riesgos genéticos de enfermedad cardiovascular, ofrece kits gratuitos para hacer la prueba en casa. Las guías de asociaciones profesionales difieren; algunas piden que todo el mundo se haga la prueba una vez, mientras que otras recomiendan examinar solo a quienes se considera de alto riesgo.

Eso podría cambiar con los resultados de los ensayos clínicos pendientes sobre la reducción de la Lp(a).

“Si estos ensayos son positivos, creo que serán un antes y un después”, dijo Salim Virani, cardiólogo preventivo que es ahora vicerrector de la Aga Khan University en Pakistán. Pero eso también dependerá de cómo se fijen los precios, dijo, un asunto que ha limitado el acceso a otros fármacos cardiovasculares efectivos. “Los medicamentos solo benefician cuando los pacientes pueden tomarlos”, concluyó.