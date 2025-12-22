¿Tiene 40 años o más? Estos son los chequeos médicos que podría necesitar una vez al año

La prevención es una herramienta clave para mantener una salud óptima durante la adultez. En esta etapa, ciertas pruebas médicas anuales pueden ayudar a detectar a tiempo enfermedades comunes y garantizar un mejor pronóstico para el paciente.

El primer paso es acudir a los chequeos médicos con el profesional de cabecera antes de cualquier examen de laboratorio u otro tipo de pruebas, indica el médico epidemiólogo Erwin Calgua.

De acuerdo con Calgua, solo un médico de cabecera podría determinar qué estudios son necesarios según el historial clínico y los factores de riesgo de cada persona. El profesional también recalca que, junto con la salud física, debe priorizarse el cuidado de la salud mental durante la adultez, por lo que se recomienda también acudir a un psicólogo de manera preventiva para descartar cuadros de ansiedad o depresión.

Por su parte, David Oliva Ramos, médico y cirujano del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), indica que existe una serie de exámenes que tanto hombres como mujeres pueden realizarse anualmente al llegar a esta etapa de la vida, siempre sujetos a recomendaciones médicas.

Según Oliva, Calgua y el médico internista Luis Rejopachí, estos son algunos de los exámenes que deberían efectuarse a partir de los 40 años.

Laboratorios básicos y control general

Chequeo general anual

Biometría hemática completa

Perfil lipídico (colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos)

Glucosa en ayunas

Función renal (urea, creatinina, examen general de orina)

Función hepática

Electrolitos

TSH (prueba de tiroides)

Vitamina D (si es necesario)

Ácido úrico

¿Qué detecta cada prueba?

Según el doctor Rejopachí, esto es lo que puede detectar cada una de las pruebas esenciales:

Hematología: identifica anemia o alteraciones en células sanguíneas.

identifica anemia o alteraciones en células sanguíneas. Función renal: evalúa el funcionamiento de los riñones.

evalúa el funcionamiento de los riñones. Salud hepática: sirve para determinar afecciones como el hígado graso y otras enfermedades.

sirve para determinar afecciones como el hígado graso y otras enfermedades. Glucosa: permite descartar diabetes en pacientes de cualquier edad.

permite descartar diabetes en pacientes de cualquier edad. Colesterol y triglicéridos: detecta riesgo cardiovascular, especialmente niveles altos de LDL, que pueden causar obstrucción arterial.

Las personas diabéticas suelen medir su nivel de glucosa con cierta frecuencia. En cuanto a otros pacientes, esta medición forma parte de los chequeos médicos de rutina. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Pruebas de imagen recomendadas

Además de los análisis de laboratorio, su médico podría solicitarle ciertas pruebas de imagen para descartar enfermedades cardíacas, digestivas y de otra índole, según los especialistas. Estas son algunas de ellas:

Ultrasonido abdominal completo (detecta cálculos biliares, hígado graso y evalúa otros órganos)

Radiografía de tórax (problemas pulmonares)

Electrocardiograma (ECG) para evaluar la salud del corazón.

Pruebas generales de detección

Toma de presión arterial

Índice de masa corporal (IMC) y circunferencia abdominal

Colonoscopia cada 10 años desde los 45. Si hay antecedentes familiares, se sugiere iniciar 10 años antes de la edad en la que fue diagnosticado el familiar

Evaluación oftalmológica anual

Audiometría cada uno o dos años, según requerimiento médico

Densitometría ósea (DEXA), en caso sea necesario.

La toma de presión arterial forma parte de los chequeos necesarios a partir de los 40 años. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Exámenes específicos para hombres después de los 40 años

Antígeno prostático específico (PSA) anual

Tacto rectal según indicación del urólogo

Ecografía prostática si el PSA está alterado o hay síntomas urinarios

Testosterona total (si hay disfunción eréctil, baja libido, adiposidad central o fatiga)

Examen general de orina anual

Ultrasonido renal o vesical si hay síntomas o factores de riesgo.

Exámenes específicos para mujeres después de los 40 años

Ultrasonido mamario, especialmente en mamas densas

Mastografía anual desde los 40. Si hay antecedentes familiares, iniciar entre los 30 y 35

Papanicolaou (PAP) con la frecuencia que su ginecólogo indique

Virus de Papiloma Humano (VPH), según requerimiento ginecológico

FSH, LH, estradiol (solo si se sospecha menopausia temprana o hay desórdenes menstruales)

Perfil tiroideo, recomendado con mayor frecuencia por la prevalencia de hipotiroidismo en mujeres

Ultrasonido transvaginal en caso de sangrado anormal, miomas, quistes o dolor pélvico

Tanto en hombres como en mujeres, también se aconsejan exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, como la prueba del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), especialmente en personas sexualmente activas, indica Calgua.

Recomendaciones generales