¿Tiene 40 años o más? Estos son los chequeos médicos que podría necesitar una vez al año
salud y familia
|

A medida que transcurre el tiempo, existen exámenes médicos que podrían requerirse de forma anual. A continuación, compartimos algunos de los chequeos que podrían ser fundamentales para ese período de la vida.

María Alejandra Guzmán

|

chequeos médicos

Tome nota de los chequeos médicos que un especialista podría solicitarle a partir de los 40 años. (Foto Prensa Libre: Freepik)

La prevención es una herramienta clave para mantener una salud óptima durante la adultez. En esta etapa, ciertas pruebas médicas anuales pueden ayudar a detectar a tiempo enfermedades comunes y garantizar un mejor pronóstico para el paciente.

El primer paso es acudir a los chequeos médicos con el profesional de cabecera antes de cualquier examen de laboratorio u otro tipo de pruebas, indica el médico epidemiólogo Erwin Calgua.

De acuerdo con Calgua, solo un médico de cabecera podría determinar qué estudios son necesarios según el historial clínico y los factores de riesgo de cada persona. El profesional también recalca que, junto con la salud física, debe priorizarse el cuidado de la salud mental durante la adultez, por lo que se recomienda también acudir a un psicólogo de manera preventiva para descartar cuadros de ansiedad o depresión.

Por su parte, David Oliva Ramos, médico y cirujano del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), indica que existe una serie de exámenes que tanto hombres como mujeres pueden realizarse anualmente al llegar a esta etapa de la vida, siempre sujetos a recomendaciones médicas.

Según Oliva, Calgua y el médico internista Luis Rejopachí, estos son algunos de los exámenes que deberían efectuarse a partir de los 40 años.

Laboratorios básicos y control general

  • Chequeo general anual
  • Biometría hemática completa
  • Perfil lipídico (colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos)
  • Glucosa en ayunas
  • Función renal (urea, creatinina, examen general de orina)
  • Función hepática
  • Electrolitos
  • TSH (prueba de tiroides)
  • Vitamina D (si es necesario)
  • Ácido úrico

¿Qué detecta cada prueba?

Según el doctor Rejopachí, esto es lo que puede detectar cada una de las pruebas esenciales:

  • Hematología: identifica anemia o alteraciones en células sanguíneas.
  • Función renal: evalúa el funcionamiento de los riñones.
  • Salud hepática: sirve para determinar afecciones como el hígado graso y otras enfermedades.
  • Glucosa: permite descartar diabetes en pacientes de cualquier edad.
  • Colesterol y triglicéridos: detecta riesgo cardiovascular, especialmente niveles altos de LDL, que pueden causar obstrucción arterial.
niveles de glucosa normales
Las personas diabéticas suelen medir su nivel de glucosa con cierta frecuencia. En cuanto a otros pacientes, esta medición forma parte de los chequeos médicos de rutina. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Pruebas de imagen recomendadas

Además de los análisis de laboratorio, su médico podría solicitarle ciertas pruebas de imagen para descartar enfermedades cardíacas, digestivas y de otra índole, según los especialistas. Estas son algunas de ellas:

  • Ultrasonido abdominal completo (detecta cálculos biliares, hígado graso y evalúa otros órganos)
  • Radiografía de tórax (problemas pulmonares)
  • Electrocardiograma (ECG) para evaluar la salud del corazón.

Pruebas generales de detección

  • Toma de presión arterial
  • Índice de masa corporal (IMC) y circunferencia abdominal
  • Colonoscopia cada 10 años desde los 45. Si hay antecedentes familiares, se sugiere iniciar 10 años antes de la edad en la que fue diagnosticado el familiar
  • Evaluación oftalmológica anual
  • Audiometría cada uno o dos años, según requerimiento médico
  • Densitometría ósea (DEXA), en caso sea necesario.
Manos, médico y personas con tensiómetro para pruebas, chequeo o evaluación de salud en el hospital. Paciente, médico y equipo con consulta para hipertensión, resultados y bienestar en clínica
La toma de presión arterial forma parte de los chequeos necesarios a partir de los 40 años. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Exámenes específicos para hombres después de los 40 años

  • Antígeno prostático específico (PSA) anual
  • Tacto rectal según indicación del urólogo
  • Ecografía prostática si el PSA está alterado o hay síntomas urinarios
  • Testosterona total (si hay disfunción eréctil, baja libido, adiposidad central o fatiga)
  • Examen general de orina anual
  • Ultrasonido renal o vesical si hay síntomas o factores de riesgo.

Exámenes específicos para mujeres después de los 40 años

  • Ultrasonido mamario, especialmente en mamas densas
  • Mastografía anual desde los 40. Si hay antecedentes familiares, iniciar entre los 30 y 35
  • Papanicolaou (PAP) con la frecuencia que su ginecólogo indique
  • Virus de Papiloma Humano (VPH), según requerimiento ginecológico
  • FSH, LH, estradiol (solo si se sospecha menopausia temprana o hay desórdenes menstruales)
  • Perfil tiroideo, recomendado con mayor frecuencia por la prevalencia de hipotiroidismo en mujeres
  • Ultrasonido transvaginal en caso de sangrado anormal, miomas, quistes o dolor pélvico

Tanto en hombres como en mujeres, también se aconsejan exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, como la prueba del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), especialmente en personas sexualmente activas, indica Calgua.

Recomendaciones generales

  • Acuda al médico antes de hacer cualquiera de estos exámenes. Se enfatiza en este punto porque solo el profesional de cabecera puede determinar cuáles son los estudios exactos que necesita y desde qué edad.
  • Si hará pruebas de perfil lipídico, glucosa, química sanguínea u otros, se recomienda de 8 a 12 horas de ayuno.
  • Evitar alcohol entre 48 y 72 horas previas a un análisis si es necesario, al igual que ejercicio intenso durante las 24 horas previas a los análisis.
  • No consumir suplementos de biotina antes de algunos exámenes, ya que interfieren con pruebas de tiroides, hormonas y troponinas.
  • Si es necesario, llevar lista de medicamentos, ya que algunos alteran enzimas o niveles de lípidos.
  • Evitar el examen PAP durante la menstruación.
  • Es importante confirmar previamente las indicaciones sobre ayunos, medicamentos y preparación general antes de realizarse cualquier prueba, así como tomar en cuenta las recomendaciones que estime el médico, indica Oliva.
  • En general, también se recomienda mantener un estilo de vida saludable que incluya ejercicio semanal, dieta balanceada, reducir el consumo de alcohol y consumir suplementos vitamínicos si su médico lo sugiere.

María Alejandra Guzmán

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

