¿Cuándo se celebra el Día del Médico en Guatemala y a quién está dedicado?

La medicina, una de las profesiones con mayor vocación de servicio, representa un compromiso de vida en favor de la humanidad, desde el diagnóstico hasta las intervenciones quirúrgicas. Esta conmemoración honra a quienes, con esfuerzo y entrega, cuidan a sus pacientes.

La elección de la fecha obedece al natalicio del médico cubano Carlos Finlay, a quien se atribuye el descubrimiento del papel del mosquito Aedes aegypti como transmisor de la fiebre amarilla, según destaca la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Finlay falleció en 1915.

La idea de establecer una celebración para reconocer la labor médica surgió en el Congreso Panamericano celebrado en 1953, cuando el profesor Remo Bergoglio, miembro de la Federación Médica Argentina, propuso institucionalizar un día para exaltar la labor de los médicos.

Fue en Dallas, Texas, donde se oficializó la primera celebración del Día del Médico de América, que este 2025 conmemora 72 años. Además de sus aportes científicos, a Finlay se le reconoce por haber integrado el equipo que impulsó la creación de la Oficina Sanitaria Internacional, precursora de la OPS.

En Guatemala, la efeméride fue instituida bajo el Decreto de Ley 57 y se celebra cada 3 de diciembre. Según datos publicados por Prensa Libre, el reconocimiento se formalizó durante el gobierno de facto de Enrique Peralta Azurdia (1963-1966).

En esta fecha se rinde homenaje a médicos internistas, pediatras, oncólogos, cardiólogos, traumatólogos y especialistas en distintas ramas que contribuyen al cuidado de la salud de los guatemaltecos.

Antes de que Guatemala se sumara a la conmemoración, fue fundado el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, el 20 de marzo de 1947. Esta entidad gremial tiene como misión velar por el ejercicio ético y profesional de la medicina en el país.

Como parte de la celebración, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje:

“Hoy, en el Día Internacional del Médico, reconocemos a quienes están presentes en cada historia de recuperación, en cada diagnóstico a tiempo y en cada jornada que inicia mucho antes del amanecer. Su vocación mueve a Guatemala y da vida a nuestro sistema de salud.