El riesgo de los medicamentos falsificados en Guatemala: tipos más reportados, riesgos para la salud y cómo identificarlos

Uno de los desafíos más grandes del sector salud es el incremento de medicamentos falsificados en el mercado, ya que, desde tiendas hasta pequeñas farmacias, pueden estar vendiendo un producto falsificado, lo que podría poner en riesgo la salud y la vida de quienes lo consumen.

Estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacan que uno de cada 10 medicamentos en países de ingresos medios o bajos no supera los controles de calidad, lo que indica que son subestándar o falsificados. Esto podría tener serias consecuencias en las personas, desde el fracaso del tratamiento o reacciones adversas hasta la muerte.

Los medicamentos falsificados son fabricados por redes del mercado negro que se aprovechan de la alta demanda de fármacos asequibles y de las necesidades de los pacientes, destaca la OMS. El problema ha incrementado con la venta de fármacos en redes sociales o en espacios no autorizados, lo que facilita que estos productos lleguen al consumidor.

Se calcula que hasta el 10 % de los medicamentos que circulan en Guatemala son falsificados o están fuera de norma; entre ellos figuran medicamentos de uso libre como los antibióticos, analgésicos e incluso las vitaminas.

¿Qué son los medicamentos falsificados?

Los medicamentos falsificados son aquellos que deliberadamente se fabrican con información falsa sobre su identidad, composición (principio activo y excipientes) u origen, destaca Ana Lucía Valle, decana de la Facultad de Biología, Química y Farmacia de la Universidad Galileo.

El crecimiento de este tipo de productos en el mercado, destaca la doctora Valle, es especialmente preocupante en países en desarrollo como Guatemala, donde los sistemas regulatorios son débiles y los controles son insuficientes, lo que hace que entre el 10 % y el 30 % de los medicamentos en circulación puedan ser falsificados.

La venta en comercios como tiendas, mercados e incluso en áreas públicas puede poner en riesgo a las personas, pues estos medicamentos, señala la doctora Valle, pueden contener una concentración incorrecta en su principio activo e incluso excipientes tóxicos, como solventes.

La experta destaca que, al hablar de medicamentos falsificados, no se trata de lo mismo que un genérico, pues los genéricos son una copia del medicamento pionero, conservan los mismos principios activos y cumplen con los requisitos sanitarios, mientras que los falsificados pueden estar hechos a base de azúcar u otro elemento tóxico.

El desafío de los medicamentos falsificados

El Viceministerio de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud destacó a Prensa Libre que la falsificación de medicamentos “es un grave desafío de salud pública” que no solo afecta a Guatemala, sino también a otros países del mundo.

“Hemos observado un preocupante incremento en la circulación de productos farmacéuticos falsificados”, indicó el Ministerio de Salud a Prensa Libre. El análisis destaca que este aumento se ve impulsado por el auge de las ventas en línea a través de plataformas no autorizadas.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) resalta la importancia de la vigilancia y regulación en el sector farmacéutico, así como la necesidad de que los guatemaltecos se eduquen para identificar los fármacos falsificados.

El creciente comercio de medicamentos falsificados se ha convertido en una amenaza silenciosa para la salud. Fernando Vizquerra, director de la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma), indicó a Prensa Libre que este fenómeno proviene de organizaciones que lucran con los medicamentos y tratamientos, mismos que carecen de trazabilidad y que, en muchos casos, ingresan como contrabando hormiga desde México, Honduras o El Salvador.

Vizquerra también señaló que, en otros casos, los productos se originan en laboratorios clandestinos en Guatemala, desde donde se introducen al mercado local simulando ser de diversas casas farmacéuticas. Estos imitadores copian desde los empaques hasta el estilo del fármaco para venderlo como original, ofreciéndolo a bajo precio y aprovechando la necesidad de las personas.

Fernando Vizquerra advirtió que, en Guatemala, se tienen identificados más de 100 puntos donde se distribuyen y venden medicamentos falsificados, y detalló que se requiere de una acción interinstitucional urgente.

Se calcula que el 30% de los medicamentos de la región son falsificados. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

¿Cuáles son los medicamentos más vulnerables a la falsificación?

Dentro de las ventas de medicamentos, existen productos con mayor incidencia de falsificación. Según detalla el Viceministerio de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, los medicamentos más comúnmente falsificados incluyen aquellos de venta libre, como analgésicos y antipiréticos, así como los antibióticos.

Esto se debe al alto consumo de estos productos en la población, lo que convierte a este tipo de fármacos en un objetivo atractivo para los grupos que buscan comercializarlos de manera fraudulenta, aprovechando su alta demanda.

Un estudio realizado por Fedefarma y Bayer destaca que medicamentos como los analgésicos, antibióticos, vitaminas, productos de libre venta, anticonceptivos, hormonas y tratamientos para la diabetes, obesidad, VIH, cáncer y COVID-19 están entre los fármacos con mayor incremento de falsificación.

El consumo de este tipo de productos no solo hace que las personas pierdan su dinero, sino también que pierdan la confianza en los fármacos, e incluso pone en riesgo sus vidas, detalla Astrid Díaz, directora médica de Bayer Healthcare para Centroamérica y el Caribe.

Díaz destaca que han detectado falsificaciones que van desde productos como la aspirina hasta sus medicamentos efervescentes, los cuales son producidos y liberados en el mercado utilizando la imagen de la farmacéutica.

¿Cuáles son las consecuencias del consumo de fármacos falsificados?

El consumo de fármacos falsificados puede tener graves consecuencias. El Ministerio de Salud destaca que estos productos pueden provocar la ineficacia en el tratamiento de enfermedades o incluso efectos nocivos causados por contaminantes o dosis incorrectas.

El uso de medicamentos alterados o que no contienen el principio activo puede no solo agravar la condición del paciente, sino también contribuir al crecimiento de la resistencia a tratamientos adecuados, señala Salud.

Ana Lucía Valle destaca que uno de los medicamentos de venta libre más delicados es la aspirina, ya que su consumo ayuda a personas con complicaciones cardíacas a prevenir la formación de coágulos, y es utilizada por pacientes con riesgo de trombosis, infartos cardíacos, cerebrales o pulmonares.

El consumo de este fármaco en su versión falsificada puede dejar a los pacientes desprotegidos ante un posible infarto, e incluso provocar hemorragias internas por falta de coagulación.

En cuanto a medicamentos específicos, como los tratamientos para el VIH o el cáncer, la doctora Valle señala que pueden permitir que la enfermedad continúe avanzando hasta un punto sin retorno, además de alterar o anular el efecto del tratamiento.

Tiendas, mercados y transporte son las aéreas con mayores reportes de venta de medicamentos falsificados. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Cómo identificar un medicamento auténtico

El Ministerio de Salud reconoce que educar a la población sobre cómo identificar productos fraudulentos es un reto, dado que los falsificadores mejoran constantemente sus técnicas.

Sin embargo, destaca que existen algunas recomendaciones que se pueden tomar en cuenta, como:

Examinar el estado del envase o la caja en que viene el medicamento.

Comprobar el número de registro sanitario en la página web del Departamento de Medicamentos del MSPAS.

Analizar el aspecto del medicamento.

Díaz explica que el problema es que los productos falsificados se ven igual, se sienten igual y, en muchos casos, se venden en lugares que la gente considera seguros. Por ello, señala que se deben implementar programas de educación.

Fernando Vizquerra resalta que “cuando un consumidor sabe reconocer los sellos, códigos y registros sanitarios, no solo se protege a sí mismo; también ayuda a cerrar el espacio a quienes lucran poniendo en riesgo la salud de otros”.

Para reconocer los medicamentos, expertos recomiendan: