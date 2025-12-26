Estudios preclínicos revelan que la vacuna contra la gripe podría prevenir infecciones bacterianas

Una investigación realizada en ratones sugiere que la vacuna contra la gripe, además de proteger contra los virus que la causan, podría cumplir una segunda función: modular la respuesta inmune del organismo para reducir el riesgo de infecciones bacterianas secundarias.

El estudio, desarrollado por un equipo internacional del que forma parte la Escuela de Medicina Icahn, del Hospital Monte Sinaí (EE. UU.), evaluó un modelo preclínico en ratones, el cual demostró que la vacuna trivalente inactivada (TIV) puede disminuir la mortalidad asociada a este tipo de infecciones.

La importancia de estos hallazgos radica en que las infecciones bacterianas secundarias pueden agravar de forma significativa el curso clínico de la influenza estacional.

Estas infecciones son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad durante las epidemias, especialmente en personas adultas mayores, según detalla el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI, en inglés).

En la investigación también participaron el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y la Universidad CEU San Pablo, de Madrid. El estudio destaca que Streptococcus pneumoniae (Spn) es el agente bacteriano más común asociado a estas complicaciones.

Aunque la influenza es prevenible mediante vacunación, el estudio se centró en determinar si los efectos protectores de la vacuna se mantienen o varían ante una infección secundaria por Spn.

El modelo murino permitió evaluar distintos escenarios: infección por el virus de la influenza A H1N1; infección por Spn; coinfección (virus y bacteria simultáneos); y superinfección (cuando la bacteria infecta una semana después del virus). La Universidad CEU San Pablo subrayó que los hallazgos fueron prometedores.

Los resultados muestran que una sola dosis de la vacuna TIV redujo la mortalidad del 50% al 15% en casos de coinfección, y del 100% al 50% en los casos de superinfección.

Además, se observó una disminución de las cargas virales y bacterianas, lo que ayudó a controlar la inflamación pulmonar y a preservar los macrófagos alveolares. “Se observó una reducción en la infiltración de neutrófilos y una modulación de su activación, junto con un aumento de eosinófilos, lo que sugiere una inflamación más controlada que la asociada a los animales no vacunados”, explicó la Universidad CEU San Pablo.

El Centro Nacional de Información Biotecnológica concluye que estos hallazgos refuerzan la importancia de la vacunación antigripal, no solo para combatir el virus de la influenza, sino también para reducir el riesgo de mortalidad ante infecciones bacterianas secundarias.

*Con información de EFE