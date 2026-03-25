Harry Potter: HBO Max revela fecha de estreno y el primer vistazo de la nueva serie con los nuevos actores de Harry, Hermione y Ron

El universo de Harry Potter está de regreso, pero esta vez con un elenco renovado, dirigido a la pantalla chica, con el que la plataforma de streaming HBO Max busca darle un nuevo sentido a la historia literaria que marcó a generaciones. Los pequeños Harry, Hermione y Ron están listos para llevar al público al mundo de Hogwarts.

Esta historia de magia muestra una versión que promete redescubrir Hogwarts desde una mirada fresca y fiel al universo literario creado por J. K. Rowling, con la que buscarán adaptar cada libro, con una ambiciosa propuesta de diez temporadas.

El tráiler llega de la mano de Dominic McLaughlin, quien interpretará a Harry Potter; Arabella Stanton, como Hermione Granger, y Alastair Stout, como Ron Weasley. Esta nueva versión presentará su primera temporada a finales del 2026.

Según se dio a conocer en la información sobre la filmación de esta producción, la nueva adaptación presentará un elenco para una nueva generación de admiradores y estará repleta de detalles, personajes entrañables y lugares dramáticos que han cautivado durante más de 25 años, según datos de la plataforma HarryPotter.com.

Luego de iniciar el rodaje en el 2025, HBO Max presenta el primer adelanto de la ambiciosa serie, después de Juego de tronos. La primera temporada se titulará oficialmente Harry Potter y la piedra filosofal, y su primer episodio llegará a la plataforma en Navidad de este año.

El universo podrá ser explorado con mayor amplitud durante el 2027, periodo en el que prometen llevar al espectador a cada rincón de Hogwarts. La serie está escrita y producida por Francesca Gardiner, basada en los libros de J. K. Rowling.

El tráiler de la serie Harry Potter

Desde la casa de los Dursley, el tráiler muestra al tío Vernon sentado a la mesa de la cocina y lleva al público a la infancia del pequeño mago, quien ha hecho un refugio bajo las escaleras, donde es encerrado.

Se escucha al narrador decir: “Ya te lo dije, eres un niño normal y vas a iniciar a comportarte como tal”, lo que muestra la infancia difícil que pasó Harry. Rápidamente, el tráiler presenta una escena inédita.

En el colegio muggle, Harry es acosado por su primo Dudley y su pandilla. En esta parte se le ve en el tejado del colegio durante un intento de fuga, escena que en la producción anterior solo se menciona.

Asimismo, se observa el rechazo de la tía Petunia, quien lo reprende en la narración y le corta el pelo. Este pequeño vistazo también muestra un momento clave: el encuentro entre Harry y Hagrid en el metro, lo que resalta el portal de Harry Potter y evidencia la dirección emocional de la saga.

La serie seguirá fielmente la historia, con vestuario, locaciones y estilo de la década de 1990, en la que se desarrolla. Hogwarts tendrá un vestíbulo más grande.

Uno de los cambios, según la página de Harry Potter, será la renovación de la heráldica de las casas. Aunque los colores y las mascotas se mantienen, habrá un nuevo emblema en las túnicas.

Para esta nueva serie, actores como John Lithgow encarnará a Albus Dumbledore; Janet McTeer será Minerva McGonagall; Paapa Essiedu asumirá el papel de Severus Snape, y Nick Frost interpretará a Rubeus Hagrid, según el diario AS.