El Señor de los Anillos tendrá nueva película: Peter Jackson y Warner Bros. anuncian proyecto con guion de Stephen Colbert

Los éxitos cinematográficos más aclamados por el público siguen creciendo. Esta vez, Warner Bros., junto al director y guionista Peter Jackson, anunció una nueva cinta del universo de El Señor de los Anillos, que verá la luz en el 2027.

Fue a través de un video que Peter Jackson inició con una actualización de la próxima entrega de esta saga, denominada La caza de Gollum, de Andy Serkis, la cual está previsto que se estrene el próximo año.

“Pensé que ya era momento de darles una actualización sobre The Hunt for Gollum”, dice Jackson al iniciar las nuevas noticias de esta saga. Asimismo, destacó que Andy Serkis ha estado ocupado diseñando la película: “Él la va a dirigir y, por supuesto, interpretará a Gollum”.

Para esta cinta, compartió que estará gran parte del elenco original, aunque también habrá rostros nuevos que se integrarán a este universo. Pero esta actualización no vendría sola, pues Jackson también dio nuevas noticias sobre la expansión de la saga.

“No es la única película de El Señor de los Anillos que estamos desarrollando”, dijo Jackson, al resaltar que se tiene planeada una nueva película para el universo. Luego dio paso al presentador Stephen Colbert, quien estará a cargo de escribir el guion.

El Señor de los Anillos: Sombras del pasado sería el nombre de la nueva cinta en desarrollo. El propio Stephen Colbert amplió los detalles y explicó que esta se basaría en los seis primeros capítulos de la novela La comunidad del anillo, del británico J. R. R. Tolkien.

El presentador resaltó que, como apasionado de los libros de El Señor de los Anillos, notó que esos seis capítulos iniciales no fueron desarrollados en la primera película, lo que dio origen a la idea de crear una nueva producción.

Este tramo, según explicó, abarca desde “Tres es compañía” hasta “La niebla en las Quebradas de los Túmulos”. El desarrollo de esta trama lo llevó a pensar que podría constituir una historia por sí sola, que encaje dentro del relato más amplio del universo de El Señor de los Anillos.

Se conoce que el guion que está en desarrollo por Stephen Colbert también contará con la participación de Peter McGee. En su visión de la nueva película, Colbert recalca que buscarán ser fieles al libro y que funcione como complemento de la cinta principal.

El presentador destacó que han estado trabajando con Philippa Boyens en el desarrollo de la historia de esta nueva película y que ya fue presentada a directivos de Warner Bros., a quienes les encantó la idea.

El medio Variety resalta que la sinopsis de la película indica que se basará 14 años después de la muerte de Frodo. Merry, Sam y Pippin se disponen a recrear los pasos de sus aventuras.

Por su parte, la hija de Sam, Elanor, “ha descubierto un secreto largamente oculto y está decidida a averiguar por qué la Guerra del Anillo estuvo a punto de perderse incluso antes de empezar”, destaca Variety.