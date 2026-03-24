Taylor Swift y Travis Kelce: los destinos que planean para su luna de miel

A mediados de junio, la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce contraerían matrimonio, que, según reportes de medios internacionales, se podría celebrar en Ocean House, ubicado en Rhode Island.

Luego de que el presentador Graham Norton insinuara que la pareja ya tendría una fecha en específico para celebrar su boda, se reveló que habrían elegido el 13 de junio de este año para caminar hacia el altar.

Más allá de la boda, medios internacionales como The Sun revelan que la pareja ha iniciado la planificación de su luna de miel, que incluiría Italia, Grecia y otros destinos.

El medio destaca que Travis Kelce y Taylor Swift estarían planeando una luna de miel de tres semanas, durante la cual viajarían por el Caribe, Europa y Asia. Según una fuente cercana citada por el medio, este viaje ha sido una prioridad para la pareja.

Dentro de los planes, se dará prioridad a que Travis Kelce pueda comenzar sin inconvenientes el campamento con los Chiefs a finales de julio. The Sun revela que la pareja informó a sus amigos y familiares que estarán desconectados durante su luna de miel.

La luna de miel iniciaría en las Bahamas y continuaría por Europa, donde planean visitar la costa de Italia y el lago de Como. En estos lugares, la pareja buscaría desconectarse de su rutina.

“Tras pasar unos días en París, viajarán a la Costa Azul y después a Croacia”, agrega el medio, que destaca que en ese país buscarían reconectar con las raíces de Kelce. Finalmente, una isla privada en Grecia sería el destino final en Europa, ya que luego se dirigirían a Singapur.

El destino final de la luna de miel, según el medio, sería Australia, donde pasarían los últimos días antes de que Travis Kelce deba regresar para integrarse al campamento de entrenamiento y avanzar en su última temporada en la NFL.