“Fui hecha para amarlo”: el mensaje de Emma Heming Willis que le dedica al actor Bruce Willis en su 17 aniversario de bodas

Desde el 2022, el actor Bruce Willis ha presentado complicaciones en su salud, lo que llevó a su familia a alejarlo del mundo mediático. Por medio de su esposa, Emma Heming Willis, se dio a conocer que el actor fue diagnosticado con demencia frontotemporal, padecimiento que ha cambiado la vida de Willis y su familia.

Emma Heming, quien ha compartido con sus seguidores cómo es sobrellevar el papel de cuidadora e incluso ha escrito un libro sobre su experiencia con Willis, volvió a llamar la atención en la celebración de su aniversario de bodas. La pareja celebró 17 años de matrimonio, ocasión en la que Heming compartió un breve mensaje.

A través de Instagram, Emma Heming destacó: “Fui hecha para amarlo”, al referirse a los 17 años de su boda. El mensaje estuvo acompañado de una fotografía de la ceremonia, celebrada en Turks and Caicos en el 2009, según destaca Infobae.

La celebración se llevó a cabo el 21 de marzo, a pocos días del cumpleaños del actor de Duro de matar. Se conoce que, inicialmente, en el 2022 el actor había sido diagnosticado con afasia, un trastorno cognitivo que impide a una persona comprender correctamente el lenguaje.

Sin embargo, en el 2023 el diagnóstico cambió a demencia frontotemporal, un trastorno cerebral que afecta los lóbulos frontal y temporal del cerebro, condición con la que ha lidiado Willis junto a su familia.

El 28 de enero, Emma Heming Willis compartió en el pódcast Conversaciones con Cam que el actor no ha tenido conocimiento de su diagnóstico, ya que no logra comprender la situación que enfrenta.

En ese espacio, destacó: “Creo que es como la bendición y la maldición de esto: que nunca se dio cuenta de que tenía esta enfermedad, y me alegra mucho”.

Otro de los pronunciamientos de la exmodelo se dio el 19 de marzo, cuando el actor cumplió 71 años. En un mensaje más profundo, Heming expresó: “Hoy celebramos el cumpleaños de Bruce. Este viaje con demencia frontotemporal (FTD) me ha abierto los ojos a la realidad que muchas familias enfrentan”.

En su mensaje, Heming, acompañada de una fotografía del actor, hizo conciencia sobre lo difícil que es para un cuidador enfrentar un diagnóstico como la demencia frontotemporal.

Su experiencia en el cuidado de Bruce Willis la llevó a crear el Fondo Emma & Bruce Willis, con el que busca generar conciencia sobre “la DFT, apoyar la investigación y acompañar a los cuidadores que cargan con tanto peso cada día”. Por lo que invitó a sus seguidores a brindar apoyo a esta u otras organizaciones que acompañan a quienes atraviesan este proceso.