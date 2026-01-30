“No fue sencillo, pero fue lo correcto”: esposa de Bruce Willis revela el impacto familiar al trasladarlo a un nuevo hogar

Emma Heming Willis, esposa del reconocido actor Bruce Willis, expone cómo ser cuidadora obliga a tomar decisiones difíciles y revela el impacto familiar tras el diagnóstico del actor.

(FILES) In this file photo taken on January 15, 2019 US actor Bruce Willis attends the premiere of Universal Pictures' "Glass" at SVA Theatre in New York City. - Willis has been diagnosed with dementia, his family said Thursday, less than a year after he retired from acting because of growing cognitive difficulties. (Photo by Angela Weiss / AFP)

El actor Bruce Willis detuvo su carrera luego de haberse oficializado que padecía afasia. (Foto Prensa Libre: AFP)

“Los cuidadores se enfrentan a decisiones muy duras” fue una de las lecciones que Emma Heming Willis compartió en el pódcast Conversations with Cam. En su intervención, habló sobre cómo la decisión de trasladar al actor Bruce Willis a un segundo hogar impactó a la familia, así como del efecto del diagnóstico de demencia frontotemporal.

El actor, conocido por películas como Duro de matar, enfrenta desde el 2023 un diagnóstico de demencia frontotemporal. Esta situación ha llevado a su esposa a tomar decisiones difíciles, como evitar exponerlo en la escena pública y trasladarlo a una segunda residencia, adaptada para los cuidados que requiere.

Fue a través del pódcast conducido por Cameron Oaks Rogers que Heming relató las dificultades que enfrentan los cuidadores de personas con enfermedades que requieren atención permanente. Compartió que ha tenido que reorganizar la vida familiar para cuidar de Bruce Willis y proteger a sus hijas.

Ante el diagnóstico y con el objetivo de brindar protección y cuidados al actor, decidió trasladarlo a una casa especialmente acondicionada para sus necesidades, lo que a largo plazo tuvo un impacto positivo para la familia.

Para ella, esta fue una de las decisiones más difíciles, pero necesarias. “Quienes cuidan a otros a menudo deben tomar decisiones duras, pero se trata de buscar el bienestar de la persona y su familia”, reflexionó.

Según destacó Infobae, Heming explicó que la decisión se tomó para que sus dos hijas, de 15 y 11 años, vivieran el proceso de forma más tranquila y no “estuvieran nubladas por su enfermedad”.

Desde el inicio de la afección de Willis, sus hijas se vieron obligadas a limitar actividades como invitar amigos a casa, lo que fue difícil para ellas. Por eso, la mudanza del actor a una segunda residencia les permitió atravesar el proceso de forma más saludable y sin restricciones.

Para Heming, este cambio permitió que el actor estuviera rodeado de atención médica permanente, mientras que sus hijas se mantenían en su hogar habitual, en un entorno más adecuado.

“No fue sencillo, pero fue la decisión correcta para nuestra familia. Nuestras hijas están prosperando, y Bruce también, y eso es lo más importante”, afirmó Heming.

A pesar de vivir en residencias diferentes, Heming aseguró que el vínculo con el actor sigue siendo constante, al igual que las visitas de sus hijas, con quienes continúa creando recuerdos.

Asimismo, destacó que Willis no es consciente de su diagnóstico, pues padece anosognosia, una afección que, según la Cleveland Clinic, impide a las personas reconocer sus propias enfermedades o problemas de salud.

