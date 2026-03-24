Mentiras, el musical llega a Guatemala: amor, traición y éxitos de los años 80 en escena

Traída desde México, llega al escenario guatemalteco la obra de teatro musical Mentiras, que profundiza en la historia de cuatro mujeres que han estado en una relación con el mismo hombre y descubren que sus vidas son una mentira.

Las cuatro mujeres forman parte de la vida de Emmanuel, quien las habría enamorado y con quien había construido una vida llena de traiciones y engaños. El personaje será protagonizado por el actor Enrique Montaño.

El elenco incluye a Paola Gómez, en el papel de Lupita, la icónica secretaria; Lorena Vignau, en el papel de Daniela; Paloma Cordero, en el papel de Yuri, y Georgina Levin, en el papel de Dulce.

El elenco llevará al espectador por una historia llena de sentimientos y, sobre todo, de grandes éxitos musicales que harán al público cantar junto a cada personaje. El anuncio destaca que “directo desde México llega el musical que ha conquistado Latinoamérica con los grandes éxitos del pop en español de los años 80”.

Con canciones que todos han cantado, esta historia desarrolla a cada personaje en su relación con Emmanuel.

Fecha:

sábado 25 de abril del 2026

Hora:

Habrá dos funciones disponibles para el público:

16 horas

20 horas

Lugar:

Centro Cultural Miguel Ángel Asturias (24 calle 3-81, zona 1, Ciudad de Guatemala)

Entrada:

Disponible en www.eticket.gt

Precios:

Platea central: Q1,015.00

Platea derecha: Q1,015.00

Platea izquierda: Q1,015.00

Balcón I delantero: Q850.00

Balcón I trasero: Q850.00

Balcón II: Q690.00

Palco inferior izquierdo: Q590.00

Palco inferior derecho: Q590.00

Palco superior izquierdo: Q590.00

Palco superior derecho: Q590.00

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