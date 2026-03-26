Adam Sandler suma otra producción en Netflix con “Time Out” y esto se sabe

El actor estadounidense, Adam Sandler sumará otra producción para Netflix. El actor estadounidense protagonizará la nueva producción, “Time Out”. Aunque aún se desconoce la fecha de estreno, el director dio los primeros detalles del proyecto.

La historia de “Time Out” está basada en el filme francés El empleo del tiempo (2001), dirigido por Laurent Cantet. En esta nueva versión, Sandler interpretará a Vincent, un hombre que se queda sin trabajo.

Ante la falta de valor para darle la noticia a su familia, el personaje teje una red de mentiras para ocultar su situación, hasta que termina fingiendo un trabajo en las Naciones Unidas.

“En lugar de revelar la verdad, teje una red de mentiras para ocultar su situación. Para colmo, crea un plan de inversión y pide a sus amigos que contribuyan. Su engaño amenaza con destruir su vida y la de su familia”, explicó en un comunicado Scott Cooper, director del proyecto.

Cooper, además, será productor, acompañado de Tracery Landon, quien será productora ejecutiva. El elenco incluye también a otras personalidades, como Willem Dafoe, Gaby Hoffman, F. Murray Abraham, Steve Zahn y Adam Horovitz.

“Descubrí la película de Laurent Cantet en el 2001 y desde entonces me ha acompañado. Llevaba años pensando en volver a ella, pero ahora me pareció el momento adecuado: vivimos en una época en la que las cuestiones de identidad, trabajo y autoestima se han vuelto imposibles de ignorar”, expresó el director.

“Time Out” será la segunda colaboración de Cooper con Netflix, mientras que para Sandler es ya la decimosexta producción para la plataforma, según informaron medios internacionales.

El actor comenzó su relación con Netflix hace más de una década, con el estreno de The Ridiculous 6 (2015). Luego continuó grabando otros filmes, especialmente comedias, como The Meyerowitz Stories (2017), Criminales en el mar (2019) y Terminagolf 2 (2025).

Además, ha interpretado papeles en producciones dramáticas, como Diamante en bruto (2019), y en títulos familiares como Garra (2022) y Jay Kelly (2025).