Netflix: Meghan Markle y el príncipe Harry desarrollan serie dramática ambientada en el polo

Como parte del convenio a largo plazo entre la plataforma Netflix, la duquesa Meghan Markle y el duque Harry de Sussex, se ha anunciado que se trabaja en una nueva producción de drama de ficción ambientada en el mundo del polo.

El proyecto, destinado a la televisión, presentaría una historia centrada en el mundo del polo, considerado el deporte favorito del príncipe Harry.

Esta producción estaría a cargo de la compañía Archewell Productions y se ambientará en la localidad ecuestre de Wellington, en Florida, según destaca el medio Deadline, que ha anunciado esta nueva colaboración. Asimismo, contará con el trabajo de Josh Schwartz y Stephanie Savage.

Deadline destaca que este proyecto aún no cuenta con un nombre para la serie, pero indicó que se trataría de la dinámica que se desarrolla entre dos equipos rivales de polo.

En ella se desarrollarán las relaciones entre las familias que encabezan los equipos deportivos, así como los vínculos que podrían surgir en medio de las tensiones. La historia, escrita por Francisca X. Hu, busca abordar temas como las diferencias de clases sociales en la próspera localidad ecuestre de Wellington.

Datos del medio destacan que la idea podría haber surgido luego de la producción Polo, que “seguía a los equipos que competían en el US Open Polo Championship celebrado en Wellington, y a las dinastías familiares involucradas”, agrega.

Esta producción sería parte del acuerdo entre la productora de los duques de Sussex y la plataforma de streaming, que mantienen un convenio plurianual que les da preferencia en producciones para Netflix, según destacan medios como People.

El interés del público surge porque días antes medios internacionales habían difundido rumores de una relación tensa entre ambas partes, acusaciones que ambos desmintieron.

Se sabe que la pareja trabajaba en producciones como The Wedding Date o Meet Me at the Lake, que buscan desarrollarse, según destaca Deadline.

Con información de Deadline.