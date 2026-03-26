“Estoy realmente mal”: Rosalía suspende concierto por problemas de salud; qué se sabe de su estado actual

“He intentado seguir con el show hasta el final, pero estoy realmente mal”, fueron parte de las explicaciones que dio la cantante española Rosalía al señalar que debía suspender su concierto, debido a que presentaba problemas de salud.

Desde el Unipol Forum de Milán, la cantante Rosalía vivió un momento de tensión en medio de su concierto, luego de que su salud se viera comprometida durante la presentación.

Según se dio a conocer por medios internacionales, la cantante habría sufrido una intoxicación alimentaria sumamente grave, lo que la habría llevado a descompensarse previo al inicio de su concierto del miércoles 25 de marzo.

Con una expresión de dolor y en un momento de desesperación, Rosalía interrumpió su concierto para pedir disculpas a su público por no poder continuar.

El recinto, que recibiría a más de 15 mil asistentes, habría iniciado con un retraso de casi una hora, destaca el medio El Milenio, el cual señaló que la cantante sufrió una intoxicación alimentaria sumamente grave.

La intérprete de Motomami compartió con su público: “He intentado hacer este show desde el principio, aunque estaba enferma... He estado vomitando ahí fuera”, y destacó que sus síntomas iniciaron previo al espectáculo.

“Estoy muy enferma y de verdad lo estoy intentando, pero físicamente no puedo continuar”, resaltó Rosalía al llevarse constantemente las manos al vientre, donde compartió que sentía dolor, recalca El Milenio.

“Tuve algo como una intoxicación alimentaria muy grave. He intentado seguir con el show hasta el final, pero estoy realmente mal", explicó Rosalía al resaltar que no podría continuar con el espectáculo.

Videos compartidos en X y TikTok muestran a la artista pedir disculpas a su público y recalcar que “espero volver en mejores condiciones”.

Por medio de sus redes sociales, Rosalía habría compartido un mensaje: "Me siento mejor, muchas gracias por todo el amor y comprensión de todos los que estuvieron ahí”, acompañado de una fotografía de ella en una camilla, conectada a un suero intravenoso.

(Captura de pantalla: Rosalía IG)