Salud y Familia
¿Qué hacer en Semana Santa 2026?: destinos turísticos y actividades para disfrutar el asueto en Guatemala
Desde playas hasta espacios recreativos, el asueto de Semana Santa ofrece una oportunidad para que trabajadores y estudiantes hagan una pausa en su rutina. Estos son algunos destinos para visitar.
Las vacaciones de Semana Santa son ideales para visitar un destino turístico diferente en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Freepik)
Viajar en familia o con amigos es uno de los momentos más esperados por los guatemaltecos, quienes gozarán de un asueto prolongado durante la Semana Santa. Este período permite visitar destinos que van desde sitios arqueológicos hasta playas, piscinas y espacios recreativos, ideales para hacer una pausa en la rutina diaria.
Este descanso, respaldado por el Código de Trabajo, otorga a los trabajadores días de asueto en fechas específicas, mientras que los estudiantes pueden extenderlo por más tiempo. Para algunos, el descanso inicia el lunes 30 de marzo; para otros, se prolonga hasta los primeros días de abril.
Conocer la duración del asueto es clave para planificar estas vacaciones, que tradicionalmente comienzan el Jueves Santo y se extienden hasta el Domingo de Resurrección. Este período brinda la oportunidad a familias, amigos y parejas de viajar a destinos como Panajachel, El Paredón o el puerto San José, que ofrecen opciones de descanso y recreación.
Guatemala ofrece opciones como senderos naturales, reservas ecológicas y sitios arqueológicos como Kaminaljuyú, que atraen tanto a turistas nacionales como extranjeros. A la par, diversas localidades se llenan de cultura, tradición y fe durante la conmemoración de la Pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.
A continuación, se presenta una guía con recomendaciones para hacer turismo y aprovechar al máximo el asueto de Semana Santa con destinos diferentes a los más recorridos.
Planifique su viaje
En una entrevista previa, la tour operadora Andrea Pennington recomienda definir algunos criterios antes de elegir el destino, como:
- Tiempo del viaje
- Tipo de ambiente deseado
- Facilidades de acceso (ya sea en carro o transporte público)
- Opciones de alimentación
- Servicios y hospedaje disponibles
Asimismo, Pennington destacó que, en casos de playas o espacios menos concurridos, deben establecerse logísticas de viaje para evitar contratiempos y garantizar una experiencia más placentera.
lea más: Mundo Petapa: desfiles, conciertos y espectáculo de luces por su 50 aniversario
Destinos recomendados
Para quienes deseen diversas opciones de viaje, Pennington compartió al medio una serie de destinos ideales para esta temporada y para aprovechar los días de asueto, entre ellos:
- Finca La Escondida (km 53, aldea Los Pocitos, Villa Canales): espacio ideal para pasar el día o la noche en familia o en pareja
- Finca Río Colorado (Palencia): lugar ideal para acampar en familia, con una laguna atractiva
- Erhco Park La Aventura (Chiquimulilla, Santa Rosa): ofrece pozas naturales y un frondoso bosque
- Finca El Pilar (San Cristóbal el Bajo, Antigua Guatemala): ofrece senderos, camping, piscinas de agua de manantial y observación de aves
- Volcán Pacaya: escalar el volcán es una opción para quienes buscan actividades más retadoras y desean compartir en familia o con amigos
- Parque Ecológico Pino Dulce (Jalapa): ofrece canopy, paseo a caballo y senderos, ideal para disfrutar en familia y con amigos
Lugares para visitar en la ciudad
Para quienes buscan mantenerse dentro del departamento de Guatemala, la Ciudad de Guatemala ofrece diversos espacios para visitar y disfrutar, entre ellos:
- Zoológico La Aurora: con más de 287 especies de animales, es ideal para familias y para quienes disponen de poco tiempo de asueto. Cuenta con restaurante, áreas de juego y espacios de aprendizaje
- Parque Ecológico Jacarandas de Cayalá: espacio natural para compartir en familia y con amigos
- Parque Ecológico Cayalá: ofrece senderismo, áreas para picnic, meditación, puentes colgantes, plazas, áreas deportivas, miradores y el cruce del río Contreras
- Actividades tradicionales de Semana Santa en el Centro Histórico