¿Qué hacer en Semana Santa 2026?: destinos turísticos y actividades para disfrutar el asueto en Guatemala

Viajar en familia o con amigos es uno de los momentos más esperados por los guatemaltecos, quienes gozarán de un asueto prolongado durante la Semana Santa. Este período permite visitar destinos que van desde sitios arqueológicos hasta playas, piscinas y espacios recreativos, ideales para hacer una pausa en la rutina diaria.

Este descanso, respaldado por el Código de Trabajo, otorga a los trabajadores días de asueto en fechas específicas, mientras que los estudiantes pueden extenderlo por más tiempo. Para algunos, el descanso inicia el lunes 30 de marzo; para otros, se prolonga hasta los primeros días de abril.

Conocer la duración del asueto es clave para planificar estas vacaciones, que tradicionalmente comienzan el Jueves Santo y se extienden hasta el Domingo de Resurrección. Este período brinda la oportunidad a familias, amigos y parejas de viajar a destinos como Panajachel, El Paredón o el puerto San José, que ofrecen opciones de descanso y recreación.

Guatemala ofrece opciones como senderos naturales, reservas ecológicas y sitios arqueológicos como Kaminaljuyú, que atraen tanto a turistas nacionales como extranjeros. A la par, diversas localidades se llenan de cultura, tradición y fe durante la conmemoración de la Pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

A continuación, se presenta una guía con recomendaciones para hacer turismo y aprovechar al máximo el asueto de Semana Santa con destinos diferentes a los más recorridos.

Planifique su viaje

En una entrevista previa, la tour operadora Andrea Pennington recomienda definir algunos criterios antes de elegir el destino, como:

Tiempo del viaje

Tipo de ambiente deseado

Facilidades de acceso (ya sea en carro o transporte público)

Opciones de alimentación

Servicios y hospedaje disponibles

Asimismo, Pennington destacó que, en casos de playas o espacios menos concurridos, deben establecerse logísticas de viaje para evitar contratiempos y garantizar una experiencia más placentera.

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Destinos recomendados

Para quienes deseen diversas opciones de viaje, Pennington compartió al medio una serie de destinos ideales para esta temporada y para aprovechar los días de asueto, entre ellos:

Finca La Escondida (km 53, aldea Los Pocitos, Villa Canales): espacio ideal para pasar el día o la noche en familia o en pareja

Finca Río Colorado (Palencia): lugar ideal para acampar en familia, con una laguna atractiva

Erhco Park La Aventura (Chiquimulilla, Santa Rosa): ofrece pozas naturales y un frondoso bosque

Finca El Pilar (San Cristóbal el Bajo, Antigua Guatemala): ofrece senderos, camping, piscinas de agua de manantial y observación de aves

Volcán Pacaya: escalar el volcán es una opción para quienes buscan actividades más retadoras y desean compartir en familia o con amigos

Atardecer visto desde la cima del volcán de Pacaya ofrece un espectáculo natural, con cielos llenos de colores cálidos que iluminan el horizonte y crean una vista impresionante. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)

Parque Ecológico Pino Dulce (Jalapa): ofrece canopy, paseo a caballo y senderos, ideal para disfrutar en familia y con amigos

Lugares para visitar en la ciudad

Para quienes buscan mantenerse dentro del departamento de Guatemala, la Ciudad de Guatemala ofrece diversos espacios para visitar y disfrutar, entre ellos: