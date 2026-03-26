Señales silenciosas de presión alta: cómo detectar la hipertensión y causas

Con consecuencias como un derrame cerebral, un infarto o insuficiencia cardiaca, la presión alta es uno de los padecimientos que se consideran asesinos silenciosos, ya que en sus primeras etapas no presenta síntomas. El valor ideal destacan los médicos es 120/80, ya que pasado este ya se consideran hipertensión.

Conocida médicamente como hipertensión arterial, esta se considera alta cuando se presenta en una persona en dos estadios. Según la guía de parámetros de The Texas Heart Institute, el estadio 1 puede variar entre 130/80 y 139/89, mientras que el estadio 2 va de 140/90 a 180/120.

Más allá de estos valores, se puede considerar una crisis hipertensiva; es decir, cuando los niveles superan 180/120. Según el instituto, la hipertensión arterial es ocasionada por un estrechamiento de unas arterias muy pequeñas denominadas “arteriolas”, que regulan el flujo sanguíneo en el organismo.

“A medida que estas arteriolas se estrechan (o contraen), el corazón tiene que esforzarse más por bombear la sangre a través de un espacio más reducido, y la presión dentro de los vasos sanguíneos aumenta”, lo que afecta la presión arterial, destaca The Texas Heart.

En el 90% de los casos de hipertensión arterial, destaca el instituto, constituyen lo que se llama hipertensión primaria o esencial, lo que determina que no se establece una causa concreta de esta elevación.

Luis Rejopachi, experto en medicina de bioregulación, comparte que la presión diastólica —que es el número inferior— no debe sobrepasar los 90. “Cuando llega a 90 milímetros de mercurio, ya se puede considerar como presión elevada, aunque a ese nivel sería una hipertensión leve”, destaca.

El médico internista Estuardo Rojas comparte que la hipertensión arterial es un problema asintomático, ya que la presión no sube de un día para otro, sino que aumenta de manera progresiva, lo que hace que el cuerpo se adapte a esos nuevos valores. El médico destaca que, por ello, es necesario que las personas, principalmente las propensas, estén en constante chequeo.

Cuando empieza a molestar, destaca Rejopachi, ya han pasado varios años en los que el paciente ha sufrido este tipo de anomalía. El médico reconoce que es muy difícil darse cuenta o sospechar que se padece de hipertensión arterial, porque no hay síntomas claros.

Un estilo de vida saludable puede reducir entre 20 y 25 mmHg sin necesidad de medicamentos destacan los expertos. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Síntomas de la presión arterial alta

Aunque los médicos recalcan que este padecimiento no presenta síntomas hasta que se ha desarrollado, comparten que en una etapa más avanzada se pueden presentar síntomas como:

Dolor de cabeza intenso (constante)

Ansiedad

Zumbidos o tinnitus en los oídos

Opresión o dolor en el pecho

Sensación de desesperación

Rubicundez: enrojecimiento de la piel (especialmente en el rostro)

Rojas detalla que, cuando los valores ya están muy altos, los síntomas más frecuentes suelen ser cefalea o dolor de cabeza, especialmente en la parte occipital. En casos más avanzados se puede presentar angor (angina) hipertensivo, que es una obstrucción de las arterias coronarias, lo que provoca dificultad para respirar.

Por su parte, Rejopachi destaca que, en algunas personas, se pueden presentar palpitaciones, náuseas, vómitos y sensación de desfallecimiento. “Estos son síntomas de alarma, pero la mayoría de los pacientes pueden tener presión alta sin darse cuenta”, recalca.

Para los médicos es frustrante, comparte Rojas, porque se explican los riesgos asociados a la hipertensión arterial, como eventos cerebrales, infartos o insuficiencia renal crónica, ya que, al ser una enfermedad que no presenta síntomas, los pacientes suelen no tomar el tratamiento al no sentir dolor.

Causas de la hipertensión

El doctor Rejopachi destaca que este padecimiento suele asociarse a condiciones como la obesidad, ya que estas personas tienen mayor riesgo de hipertensión arterial por su condición física.

Riesgos como el tabaquismo, el alcoholismo, la obesidad, además de factores genéticos, están presentes en una persona y aumentan la probabilidad de desarrollar hipertensión arterial, comparte Rejopachi.

Aspectos como el sedentarismo y el sobrepeso son factores que deterioran el organismo y favorecen la enfermedad. Ante esto, los médicos recomiendan tomar medidas como:

Nutrición adecuada

Mantener un peso estable

Evitar el sobrepeso u obesidad

Practicar ejercicio

Al no tratarse la hipertensión arterial, esta enfermedad puede provocar en los pacientes:

Endurecimiento de las arterias

Obstrucción de arterias cerebrales

Daño renal

Agrandamiento del corazón

Daño ocular