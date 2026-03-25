Festival del Mango 2026: todo sobre el evento en Pasos y Pedales

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Festival del Mango 2026: todo sobre el evento en Pasos y Pedales

Mangos, mangonadas, crepas, chocomangos y otros productos con esta fruta como base serán parte del Festival del Mango 2026. Conozca cómo participar.

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El Festival del Mango 2026 se celebrará el domingo 29 de marzo, dentro de Pasos y Pedales. (Foto Prensa Libre: Cortesía AGEXPORT)

¿Tiene antojo de mango? El Festival del Mango 2026 invita a disfrutar de diversos productos elaborados con esta fruta de temporada, en un ambiente de entretenimiento, degustación y convivencia familiar.

El evento reunirá a productores, emprendedores y marcas que pondrán a disposición del público mangonadas, chamoyadas, ceviches de mango, crepas, flan, chocomangos con toppings, granizadas, mermeladas, panes, pasteles, tartaletas, conservas, espumillas, mango deshidratado y otros postres artesanales preparados con esta fruta.

El Festival del Mango se celebrará el domingo 29 de marzo del 2026, de 9 a 14 horas, en la Plaza Honduras, avenida Las Américas y 9a. calle, dentro de Pasos y Pedales, donde también se presentarán más de 15 variedades de mango cultivadas en Guatemala.

La entrada es libre y abierta al público. Una oportunidad perfecta para compartir, degustar y celebrar juntos el orgullo de la producción guatemalteca”, señaló Edwin Zaparolli, presidente de la Junta Directiva del Comité de Mango de AGEXPORT.

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Fecha:

Domingo 29 de marzo del 2026

Hora:

De 9 a 14 horas

Lugar:

Plaza República de Honduras, avenida Las Américas y 9a. calle, dentro de Pasos y Pedales

Precio:

Entrada gratuita

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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