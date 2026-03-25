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Festival del Mango 2026: todo sobre el evento en Pasos y Pedales
Mangos, mangonadas, crepas, chocomangos y otros productos con esta fruta como base serán parte del Festival del Mango 2026. Conozca cómo participar.
El Festival del Mango 2026 se celebrará el domingo 29 de marzo, dentro de Pasos y Pedales. (Foto Prensa Libre: Cortesía AGEXPORT)
¿Tiene antojo de mango? El Festival del Mango 2026 invita a disfrutar de diversos productos elaborados con esta fruta de temporada, en un ambiente de entretenimiento, degustación y convivencia familiar.
El evento reunirá a productores, emprendedores y marcas que pondrán a disposición del público mangonadas, chamoyadas, ceviches de mango, crepas, flan, chocomangos con toppings, granizadas, mermeladas, panes, pasteles, tartaletas, conservas, espumillas, mango deshidratado y otros postres artesanales preparados con esta fruta.
El Festival del Mango se celebrará el domingo 29 de marzo del 2026, de 9 a 14 horas, en la Plaza Honduras, avenida Las Américas y 9a. calle, dentro de Pasos y Pedales, donde también se presentarán más de 15 variedades de mango cultivadas en Guatemala.
“La entrada es libre y abierta al público. Una oportunidad perfecta para compartir, degustar y celebrar juntos el orgullo de la producción guatemalteca”, señaló Edwin Zaparolli, presidente de la Junta Directiva del Comité de Mango de AGEXPORT.
Fecha:
Domingo 29 de marzo del 2026
Hora:
De 9 a 14 horas
Lugar:
Plaza República de Honduras, avenida Las Américas y 9a. calle, dentro de Pasos y Pedales
Precio:
Entrada gratuita
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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.
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