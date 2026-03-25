¿Por qué no debe esperar a tener sed? Señales de deshidratación que debe conocer

El agua no solo sirve para saciar la sed, sino que es el líquido necesario para el correcto funcionamiento del organismo. Beber este líquido en muy pocas cantidades podría poner en riesgo la salud y la vida de las personas.

“El agua en el cuerpo es fundamental para todas las células; realmente es el mayor componente de todo nuestro organismo, pues alrededor del 60% está compuesto por agua. Está distribuida en todos los tejidos, y ni estos ni las células funcionarán bien si no tienen la cantidad suficiente de líquido”, explica el nefrólogo Elio Pérez, jefe del Departamento de Nefrología y Trasplante del Hospital San Juan de Dios.

Sin embargo, la falta de agua en el cuerpo no solo ocurre por no consumir suficientes líquidos, sino también porque estos se pierden a través de la sudoración, la orina, las heces e incluso la respiración.

“Perdemos agua cuando sudamos, por ejemplo, al hacer actividad física o en este tiempo de verano, cuando las altas temperaturas hacen que perdamos líquido prácticamente sin movernos. Pero también cuando hay diarrea o vómitos frecuentes por alguna enfermedad o malestar gastrointestinal”, explica la nutricionista Estefani Soto.

Según los expertos, cada día el cuerpo pierde alrededor de 700 mililitros de agua por medio del sudor, la orina, las heces o la respiración.

“Pero si, por ejemplo, sudamos mucho o tenemos diarrea, ya no perdemos 700, sino que podemos perder 1,000, 2,000 o 3,000 mililitros. Por eso, la causa de muerte en los pacientes que tienen diarrea, tanto niños como adultos, es la deshidratación”, resalta Pérez.

Por tanto, es necesario considerar que la deshidratación puede darse por las condiciones que enfrenta la persona:

No consumir la cantidad de agua necesaria

Sudoración

Clima con altas temperaturas

Actividad física intensa

Trabajo al aire libre

Ejercicio constante

Síntomas de fiebre, diarrea o vómitos

“Hablamos de que debemos consumir 2 litros de agua al día, pero eso aplica para quienes trabajan en oficina o están en casa; no aplicaría, por ejemplo, para un deportista o alguien que hace mucha actividad física. Lo más seguro es que entre en estado de deshidratación, pues esta persona necesita 3, 4 o hasta 5 litros de agua”, explica el médico.

El experto resalta que lo mismo ocurre con las personas que viven en la costa sur o en áreas muy cálidas de Guatemala, como Zacapa, Izabal, Mazatenango, Retalhuleu y Escuintla.

“Las personas que trabajan en actividades agrícolas en la costa sur, por ejemplo, deben consumir por lo menos 10 litros de agua al día, pues están expuestas al sol y en constante actividad. Si no consumen el agua que necesitan, estarán en constante deshidratación, ya que el porcentaje de agua en su cuerpo será mucho menor de lo que requiere el organismo”, indica Pérez.

¿Cómo saber si está deshidratado?

La sed es la primera alerta de que el cuerpo no tiene suficiente agua; sin embargo, según el nivel de deshidratación —que puede ser leve, moderada o severa— pueden presentarse otras señales que es indispensable tener en cuenta:

Sensación de sed

Dolor de cabeza

Orina con tonalidad oscura

Piel seca

Debilidad física

Mareos

Desorientación

Ojos hundidos

Mucosas secas

Lengua reseca y engrosada

La cantidad de agua que necesita consumir dependerá del clima, actividad física y estado de salud. (Foto Prensa Libre: Shutterstock).

Según Pérez, el riñón es uno de los primeros órganos afectados que terminan pagando la falta de líquido en el cuerpo, pues para que funcione correctamente necesita producir, como mínimo, 600 mililitros de orina todos los días.

“Si no hay suficiente agua, el cuerpo le restringe el líquido al riñón y, por tanto, este produce muy poca orina, lo que impide que funcione adecuadamente y que haga su trabajo de desintoxicación y equilibrio en el organismo”, explica el médico.

Cuando los riñones no reciben la cantidad de agua necesaria, se genera una inflamación que los expertos llaman “estrés oxidativo”, la cual va causando cicatrización que luego desencadena enfermedades renales.

“Los riñones se lesionan, y llega un punto en el que esa lesión ya no se recupera y se vuelve irreversible. Entonces encontramos a jóvenes que quedan con un daño renal que a los 30 o 40 años pueden terminar en hemodiálisis. Con acciones tan sencillas como consumir suficiente líquido, podemos evitar estos problemas futuros”, dice.

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Recomendaciones para permanecer hidratado

Para evitar la deshidratación y los riesgos que esta puede traer a la salud y la vida, los expertos recomiendan:

Consumir la cantidad de agua que el cuerpo necesita, según las condiciones climáticas y la actividad física

Exponerse lo menos posible al sol

Usar ropa acorde con el clima

Permanecer en áreas ventiladas

No esperar a tener sed, sino consumir agua durante todo el día

Preferir el consumo de frutas y verduras por su alto contenido de agua

Atender las señales de alerta en la orina, la piel y la boca

Fomentar el consumo de agua en niños y adultos mayores

Para que consumir agua se convierta en un hábito, Soto recomienda colocar recordatorios en dispositivos digitales, como celulares o relojes, para que durante el día se puedan consumir entre 8 y 13 vasos.

También sugiere evitar el consumo de refrescos, bebidas azucaradas o con colorantes y, en su lugar, preferir el consumo de agua pura.

De presentar alguna señal de deshidratación, los expertos recomiendan hidratarse con sueros orales que, además, contienen sodio y potasio, los cuales potencian la hidratación.

También será necesario acudir al médico, pues según el nivel de deshidratación que presente el paciente, en ocasiones será necesario canalizarlo para que reciba el suero de forma más directa.