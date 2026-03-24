Hora del Planeta 2026: cómo unirse al apagón mundial en Guatemala

Durante una hora, el 28 de marzo del 2026, todo el mundo apagará las luces para ahorrar energía y dar un pequeño descanso a la Tierra. Esto es lo que promueve La Hora del Planeta, una iniciativa del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).

Desde sus inicios, en el 2007, La Hora del Planeta se ha caracterizado por el acto simbólico de apagar las luces en apoyo al planeta. Este año se cumplen dos décadas del movimiento, que llama a la acción colectiva.

Este año se ha convocado para que el sábado 28 de marzo, de 20.30 a 21.30 horas, todo el mundo apague las luces, deje los celulares y permita un respiro al planeta durante 60 minutos sin consumo de energía eléctrica.

“Una hora puede parecer poco, pero cuando miles de personas se unen por el planeta, esas acciones generan grandes cambios”, describe el sitio oficial de WWF.

Para hacer aún más amena La Hora del Planeta en Guatemala, el Parque Zoológico Nacional La Aurora ha preparado distintas actividades desde las 17 horas para participar en el apagado mundial de luces a las 20.30 horas. La entrada será gratuita.

Feria por la naturaleza

Juegos y concursos

Retos deportivos

Stands informativos

Apagado de luces

Show de magia

Aunque el día central será el 28 de marzo, el movimiento busca alcanzar 150 mil horas por la Tierra, del 23 de marzo al 30 de abril, e invita a las personas a dedicar una hora en favor de la naturaleza, explorar lugares naturales, descubrir datos sobre el planeta o participar en acciones ambientales de la comunidad.

“Contribuye a mejorar nuestro planeta haciendo algo positivo, lo que sea. Ya sea que te guste la comida, el ejercicio, las artes o la naturaleza, cualquiera, en cualquier lugar, puede dedicar una hora a cuidar nuestro planeta”, indica en su sitio web.

La organización invita a todos los países a unirse a la actividad y apagar las luces, tal como se ha hecho en los últimos 20 años.

“Lo que comenzó como un gesto simbólico se ha convertido en el mayor movimiento global por la naturaleza y el clima, una chispa de esperanza que ha inspirado a ciudades, empresas y hogares en todos los continentes. Apaga la luz el 28 de marzo de 20.30 a 21.30”, reitera.

La Hora del Planeta se celebra el último sábado de marzo, en vísperas del Día Internacional de la Tierra, que se conmemora el 22 de abril.