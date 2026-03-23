Holograma de Gustavo Cerati marca el regreso de Soda Stereo a los escenarios

La banda argentina Soda Stereo comenzó su gira Ecos, con dos conciertos que “trajeron a la vida” a su líder, Gustavo Cerati, por medio de un holograma que permitió ver de nuevo al trío original sobre el escenario.

Las presentaciones, que tuvieron lugar en el Movistar Arena de Buenos Aires, el 21 y 22 de marzo de 2026, incorporaron tecnología de última generación que proyectó el holograma de Cerati y lo trajo de vuelta de forma virtual para interpretar sus éxitos junto a los dos miembros presentes.

La recreación visual de Gustavo Cerati en el escenario se complementa con pistas de audio originales que incluyen voces y guitarras extraídas de grabaciones de estudio, discos en vivo y material inédito, en sintonía con los movimientos del artista, lo que simula su presencia física y lo hace parecer casi real.

La sintonía entre lo musical, lo visual y lo tecnológico hace que Charly Alberti, en la batería, y Zeta Bosio, en el bajo, interactúen con la voz de Cerati y ofrezcan un espectáculo sin igual, “como en los viejos tiempos”.

Medios internacionales han descrito la experiencia como si el músico “reviviera” durante la interpretación de sus temas, en una presentación que además se proyecta en las pantallas gigantes del recinto, lo que resalta la supuesta presencia del artista en el lugar.

“Hoy Soda late más fuerte que nunca. Como si el ayer, el hoy y el mañana se plegaran en un acorde. Gustavo, Charly y Zeta se reencuentran gracias a la tecnología en un presente que no conoce de fronteras”, se lee en la página oficial de la banda, con respecto a sus presentaciones.

La gira Ecos de Soda Stereo ha vendido casi 500 mil entradas, lo que ha hecho que se incorporen nuevas fechas a la gira internacional. Los primeros conciertos fueron el fin de semana en Buenos Aires y continuarán este jueves 26 de marzo en Chile. Luego seguirá por Argentina, México, Uruguay, Ecuador, Perú, Colombia y España.

“No alcanza con reproducir una canción o mirar la luz de una pantalla. El verdadero encuentro ocurre frente al escenario: es ahí donde la música trasciende y se convierte en identidad compartida. La banda que nunca se fue, la que marcó la historia del rock en español y que une generaciones enteras a través de sus canciones, hará vibrar a sus fans en un espectáculo que trasciende el tiempo”, describe el sitio.