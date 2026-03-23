Moana en acción real: Disney lanza tráiler oficial y revela a Dwayne Johnson como Maui

Disney lanzó el tráiler oficial de la nueva película Moana, en versión de acción real, que se estrenará el jueves 9 de julio de 2026 en las salas de cine.

La película sigue la historia de la versión animada original, en la que Moana, hija del jefe de la isla de Motunui, es elegida por el océano para viajar más allá del arrecife y devolver el corazón de la diosa Te Fiti, robado por Maui miles de años atrás.

Los avances de la nueva producción salieron a la luz este lunes 23 de marzo y muestran escenas de la historia en acción real, en las que Catherine Laga’aia será la actriz protagonista que interpretará a Moana.

El tráiler también muestra la participación de otras personalidades como John Tui, quien interpretará al jefe Tui, padre de Moana; Frankie Adams, en el papel de Sina, su madre; y Rena Owen como la abuela Tala.

Sin embargo, la transformación de Dwayne Johnson, “The Rock”, convertido en el semidiós Maui, era uno de los detalles más esperados por los fanáticos, quienes por fin pudieron verlo en su versión hawaiana y con el cabello largo.

Durante una entrevista para Entertainment Weekly, el actor contó que requirió unas dos horas y media de maquillaje diario mediante un traje corporal diseñado por el maquillador Joel Harlow, basado en moldes del propio cuerpo de Johnson.

“Hay una libertad cuando actúas, ya sea como actor o cantando. Así que fue un ajuste en cuanto a cómo trabajar mis emociones a través de las 40 libras de prótesis, cabello y cuerpo que llevaba encima”, dijo.

La peluca llega a pesar siete libras adicionales; sin embargo, su peso aumenta cuando se moja durante las escenas en el agua.

Pero, además del esfuerzo físico que representó para el actor cargar el pesado traje y la peluca, aseguró en la entrevista que también implica un peso cultural del papel.

“Te das cuenta de que estás representando culturas y personas que vinieron antes que tú, que fueron navegantes, guerreros, esclavos en muchos casos, a quienes en muchos casos les quitaron el idioma, a quienes en muchos casos les robaron sus tierras, pero las recuperaron, perseveraron”, afirmó.

Bajo la dirección de Thomas Kail, la producción está a cargo de Dwayne Johnson, Dany Garcia, Beau Flynn, Hiram Garcia y Lin-Manuel Miranda, mientras que Auliʻi Cravalho, quien da voz a Moana en las dos películas animadas, figura como productora ejecutiva junto a Thomas Kail.

Moana, en su versión de acción real, se estrenará el jueves 9 de julio de 2026 en todas las salas de cine, según el anuncio de Disney.