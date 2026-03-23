¿Quién fue Valerie Perrine? Actriz de “Superman” fallece a los 82 años

Tras más de una década de padecer párkinson, la actriz estadounidense Valerie Perrine falleció en su casa en Beverly Hills, Los Ángeles, California, el lunes 23 de marzo del 2026, a los 82 años.

La artista es recordada por interpretar a Eve Teschmacher, secretaria leal del villano Lex Luthor, en la película Superman (1978) y en la secuela Superman II. También sobresalió por su actuación en la película Lenny (1974), por la que fue nominada al premio Óscar.

Su fallecimiento fue anunciado por su amiga Stacey Souther a través de una página de GoFundMe, creada para ayudar a pagar los gastos funerarios de la actriz.

"Valerie Perrine se entregó por completo a su arte, a sus fans y a su vida, con gracia, humor y un espíritu indomable que ni siquiera el párkinson pudo extinguir del todo. Asegurémonos de que su último capítulo se escriba con la misma dignidad y amor que nos brindó a todos", dice la descripción de Souther.

El escrito detalla que la campaña busca hacer realidad el "último deseo de Valerie", que era ser enterrada en el cementerio Forest Lawn Memorial Park, en Hollywood Hills, y que cada dólar donado servirá para ese propósito.

Los primeros pasos de Perrine en el mundo del arte fueron en Las Vegas, donde fue bailarina a finales de la década de 1960. Luego, en 1972, debutó en la pantalla grande con la película Slaughterhouse-Five, en la que interpretó a Montana Wildhack, actriz de Hollywood y modelo de Playboy que era secuestrada por alienígenas.

A partir de entonces, dio vida a diversos personajes que incluían escenas atrevidas, como el de Honey Bruce, esposa estríper de Lenny Bruce en la película Lenny, con el cual obtuvo una nominación al Óscar en 1974.

También actuó junto a Robert Redford en The Electric Horseman (1979), The Border (1982) y What Women Want (2000).

En la comedia musical Can't Stop the Music, protagonizada por el grupo Village People, interpretó a la exsupermodelo Samantha Simpson. Sin embargo, esto representó un tropiezo en su carrera, pues su papel recibió un premio Razzie, que reconoce "lo peor del cine".

Entre sus actuaciones más recordadas está la de Eve Teschmacher, secretaria leal del villano Lex Luthor, a quien interpretó en la película Superman (1978) y en su secuela Superman II.