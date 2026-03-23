Chivarreto y sus peleas a puño limpio: qué son y por qué se hacen en Semana Santa

A unos 200 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, en el municipio de San Francisco El Alto, Totonicapán, se encuentra Chivarreto, una aldea cargada de historia, cultura y una peculiar tradición que hace que cientos de turistas nacionales y extranjeros la visiten en Semana Santa: el boxeo a puño limpio.

Cada Viernes Santo, alrededor de 200 competidores, armados únicamente de valor, se ubican en cada extremo del cuadrilátero en busca de un retador.

“Ellos llegan como voluntarios, nadie los obliga, es gusto de los participantes hacerlo. Un grupo se forma del lado norte y el otro del lado sur, buscando con quién pelear. Se trata de una pelea amistosa, sin guantes ni protección”, explica Pedro Gómez, primer alcalde de la Alcaldía Comunitaria de Chivarreto.

Los contrincantes ingresan de dos en dos al cuadrilátero que se construye en el campo de futbol de la localidad, rodeados de miradas, aplausos, porras y gritos que animan la pelea. El combate termina cuando uno de los luchadores es derribado o decide que no desea continuar; entonces entra enseguida la siguiente pareja para iniciar una nueva pelea.

Las reglas son pocas, pero claras: los participantes deben ser mayores de edad, no deben haber consumido bebidas embriagantes, solo pueden dar golpes con los puños e, idealmente, deben pelear con alguien cuya estatura y peso sean similares a los suyos.

Aunque en menor cantidad, en ocasiones también hay mujeres que suben al cuadrilátero en busca de pelea y se enfrentan bajo las mismas reglas y circunstancias.

Pero ¿qué significado tienen estos combates en pleno Viernes Santo? Según Gómez, las peleas a puño limpio se realizan desde hace más de cien años en la localidad, como una penitencia y sacrificio que recuerda los golpes y el dolor que sufrió Jesús en su pasión.

“Estas peleas iniciaron como un sacrificio que alguien quiso hacer para sentir el dolor de Cristo, por eso se hacen en Viernes Santo. Ahora es una tradición que tiene más de cien años”, agregó.

Mujeres y extranjeros también han subido al ring de Chivarreto para vivir la experiencia. (Foto Prensa Libre: Mynor Toc)

Anteriormente, los combates se hacían en el campo, sin ninguna delimitación de espacio, únicamente rodeados por los curiosos. Pero hace unos años se construyó el cuadrilátero, que ahora es el principal centro de atención de la actividad.

El evento es organizado cada año por las autoridades comunitarias, quienes establecen las reglas, arman el cuadrilátero y preparan todas las actividades que giran en torno a él.

Este año, el evento tendrá lugar el 3 de abril, Viernes Santo, de 13.00 a 17.00 horas, en el campo de futbol de la aldea Chivarreto, San Francisco El Alto, Totonicapán. Para comenzar, se realiza un acto protocolario con la entonación del Himno Nacional y la presentación de las autoridades del lugar.

Posteriormente, dan inicio las peleas, una tras otra, y la actividad continuará con el concierto de Tomasito Cuin y su marimba orquesta, Sonido Roker y la presentación del grupo de disfraces chivarretense.