Muere Romina, la tigresa de Bengala que cautivó a visitantes en el Zoológico La Aurora

En el corazón de la ciudad de Guatemala, el Parque Zoológico Nacional La Aurora resguarda diversas especies de animales, que día a día llevan felicidad a sus visitantes. Este 23 de marzo, el recinto dio a conocer el fallecimiento de Romina, la tigresa de Bengala que habitaba en el lugar.

Por medio de un comunicado, el zoológico informó que la hembra de tigre de Bengala (Panthera tigris tigris) falleció a los 17 años, luego de pasar por un proceso de declive fisiológico asociado a su etapa de envejecimiento.

El zoológico compartió que Romina fue sometida en los últimos meses a monitoreo clínico continuo y que recibió cuidados paliativos con el fin de preservar su bienestar.

Asimismo, destacó que el equipo de medicina veterinaria aplicó protocolos de atención geriátrica que permitieron acompañar el proceso de declive de Romina hasta sus últimos momentos en condiciones controladas.

Historia de Romina en el zoológico

De acuerdo con lo informado por el Zoológico La Aurora, la hembra de tigre de Bengala llegó al recinto en el 2010. Biológicamente, presentaba leucismo, “condición genética recesiva que, a diferencia del albinismo, permite conservar los patrones distintivos de la especie”, recalca el recinto.

La permanencia de Romina en el zoológico fue de alto valor para la investigación etológica y permitió brindarle una mejor calidad de vida, ya que, según se destaca, en estado silvestre la probabilidad de supervivencia de un ejemplar con sus condiciones es baja.

“Su vida bajo cuidado humano permitió su desarrollo estable y la generación de conocimiento relevante para la especie”, destaca el Zoológico, que hoy se despide de este ejemplar que se convirtió en uno de los animales más queridos del parque.

Comunicación Social del Zoológico La Aurora informó que no se tiene programado un evento para despedir al ejemplar y agradeció a quienes visitaron y apreciaron a Romina.