“Los Increíbles 3” y “Lilo y Stitch 2”: cuándo se estrenarán las nuevas películas

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“Los Increíbles 3” y “Lilo y Stitch 2”: cuándo se estrenarán las nuevas películas

Las secuelas de Lilo y Stitch y Los Increíbles llegarán a los cines, según confirmó Disney en sus redes sociales.

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lilo y stitch

Fotograma cedido por Disney donde aparece Maia Kealoha como Lilo y el personaje Stitch durante una escena de la película "Lilo & Stitch". (Foto Prensa Libre: EFE)

Disney ha publicado en sus redes sociales las próximas fechas de estreno de Lilo y Stitch 2 y Los Increíbles 3; así que el equipo se encuentra trabajando en estas dos propuestas que pronto llegarán a la pantalla grande.

La sorpresa es que ambas se estrenarán en el 2028, por lo que habrá que esperar dos años para verlas. Lilo y Stitch 2 será la primera en estrenarse, el 26 de mayo de 2028.

Lilo y Stitch es una historia conmovedora y divertida sobre una niña hawaiana y un alienígena fugitivo con forma de perro. Este travieso personaje ayuda a la pequeña a reconstruir su familia.

Por el momento no se tienen mayores detalles sobre el elenco, la dirección o el argumento de esta secuela. Infobae destacó que Chris Sanders, quien participó como coguionista y codirector de la película animada original del 2002, estará a cargo del guion y retomará la voz del personaje Stitch.

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Desde el 2024, se anunció que Pixar, el estudio de Disney, estaba trabajando en la tercera parte de la película sobre la familia de superhéroes “Los Increíbles”.

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Asistentes a la premier de Los imaginarios, de Javier Borrayo en la que participaron los actores, familia e invitados especiales. (Foto Prensa Libre: Ingrid Reyes)

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El director Pete Docter, responsable de filmes como “Monsters, Inc.” o “Inside Out”, fue el encargado de anunciar que el filme actualmente se encuentra en producción y que el director Brad Bird regresará a la franquicia.

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El miércoles 18 de marzo en que se anunció el estreno de estas películas también se registró un cambio importante en Disney. Bob Iger dejó su puesto como director general de Disney y Josh D'Amaro asumió el cargo. D'Amaro era director de parques, cruceros y productos de consumo de la compañía.

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

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