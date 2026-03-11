Disney trabaja en “Tink”, la nueva serie live action protagonizada por Tinker Bell

El hada más famosa de Disney, Tinker Bell, será la protagonista de Tink, la nueva serie de acción real que presentará una versión actualizada del personaje que debutó por primera vez en 1953, en Peter Pan.

El proyecto en live action aún se encuentra en fase de desarrollo, por lo que la plataforma no ha publicado la sinopsis ni detalles sobre la trama, que ahora girará en torno a Tinker Bell.

Solo se sabe que la producción está a cargo de 20th Television y contará con la participación de las guionistas y productoras ejecutivas Liz Heldens y Bridget Carpenter, quienes también colaboraron en Friday Night Lights, famosa serie estadounidense que ha ganado numerosos premios.

También participará Gary Marsh, productor ejecutivo, quien en ocasiones anteriores ha intentado desarrollar proyectos similares para llevar a Tinker Bell a la acción real.

La pequeña hada se incorporó a la franquicia de Peter Pan en 1953 y ganó gran popularidad a lo largo de los años. De acuerdo con medios internacionales, Disney ha planeado proyectos enfocados en Tinker Bell desde hace varios años; sin embargo, no han podido concretarse.

En 2010 se anunció una comedia romántica de acción real centrada en el personaje, con la actriz Elizabeth Banks vinculada al papel principal, pero finalmente no se concretó. En 2015 también se planteó otra película con la misma técnica con la participación de Reese Witherspoon, pero la propuesta tampoco se produjo.

En 2023, Tinker Bell apareció como personaje secundario en la película Peter Pan & Wendy, una reinterpretación de acción real en la que Yara Shahidi le dio vida.

La noticia de la nueva serie que contará la historia del hada llegó tras el anuncio del live action de la película Enredados, la cual también se encuentra en desarrollo y será protagonizada por Teagan Croft y Milo Manheim.

De acuerdo con sitios especializados, el live action es una técnica de producción audiovisual que utiliza actores reales y escenarios físicos en lugar de animación o de efectos visuales generados por computadora.