Bon Jovi llegará al cine con una película biográfica de Universal Pictures

Desde sus primeras presentaciones en clubes de Nueva Jersey hasta sus giras mundiales y sus más de 130 millones de álbumes vendidos, la nueva película de Universal Pictures presentará la historia de una de las bandas de rock más famosas del mundo: Bon Jovi.

De momento, son pocos los detalles que se conocen de esta nueva producción, pero se ha confirmado que Jon Bon Jovi, líder de la banda, está directamente involucrado en el proyecto para garantizar que se apegue a la historia que vivió junto a sus primeros músicos: el tecladista David Bryan, el baterista Tico Torres, el bajista Alec John Such y el guitarrista Richie Sambora.

Aunque la trayectoria de la agrupación ha sido registrada en diversas producciones, como el documental que celebró su 40 aniversario, Thank You, Goodnight: La historia de Bon Jovi, esta será su primera película biográfica.

Según medios internacionales, Universal Pictures obtuvo los derechos del proyecto tras competir con otras productoras. El guion estará a cargo del escritor y actor Cody Brotter, mientras que la producción quedará en manos de Kevin J. Walsh y Gotham Chopra, cuya empresa produjo también el documental de aniversario.

El nuevo largometraje aún no tiene título ni fecha de estreno; sin embargo, la noticia ya ha generado expectativa entre los fanáticos, quienes esperan ver en la pantalla grande un retrato íntimo de los miembros de la banda y escuchar todo su repertorio.

Las películas biográficas musicales han tenido mayor auge en los últimos años. Ejemplos de ello son Bohemian Rhapsody, sobre Queen; Rocketman, sobre Elton John, y Elvis, las cuales han superado los 400 millones de dólares en ingresos.