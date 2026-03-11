La “femme fatale” de Mon Laferte cobra vida en su primera Spotify Session

Vestida de rojo satín para encarnar a la femme fatale a la que refiere su nuevo disco, la cantante chilena-mexicana Mon Laferte debutó en las sesiones de Spotify con una grabación que presenta cinco temas de su último álbum Femme Fatale.

Al ritmo de un ensamble de jazz exclusivamente femenino, donde cada instrumento es interpretado por una mujer latinoamericana, la artista, de 42 años, se presenta como la rubia femme fatale, una mujer basada en ella misma: libre, caótica y temida por los hombres.

“Me gustó tanto que incluso me dieron ganas de llevar a esta banda de gira”, confesó la artista, al pensar en la posibilidad de integrar a las cuatro mujeres de la Spotify Session a su tour, que recorrerá ocho países de Latinoamérica.

La producción se realizó en la Ciudad de México, bajo la dirección de la cineasta mexicana Magaly Ugarte, quien montó para Laferte un universo del jazz semejante al de Billie Holiday cuando cantaba Strange Fruit en la década de 1950, según describió EFE.

Un comunicado compartido por Spotify revela que fue la propia Mon Laferte —quien también es artista visual— la que pensó en cada detalle del escenario, de tintes azules y rojos, inspirado en la estética del film noir, o cine negro.

Según el texto, la cantante sintió que esta sesión era la oportunidad perfecta para hacer algo diferente en la interpretación de Femme Fatale, Veracruz, 1:30, Melancolía y Otra noche de llorar, los cinco temas incluidos en la Spotify Session.

“Estar en este universo del jazz nos permitió improvisar y dejar que la música respirara de una nueva manera”, dijo la artista.

Su nuevo álbum, encabezado por Otra noche de llorar, incluye 14 canciones y la participación de otras mujeres como la argentina Nathy Peluso y sus amigas, las mexicanas Natalia Lafourcade y Silvana Estrada.

La presentación de la Spotify Session se enmarca en las celebraciones de EQUAL, un proyecto de la plataforma que se enfoca en impulsar a las mujeres en la industria musical.

Además, es la antesala de su próxima gira Femme Fatale 2026, que comienza el 11 de abril en México y continuará por Colombia, Brasil, Argentina y Perú, con un espectáculo de pop alternativo con jazz, según describe en su página oficial.