Artistas que pintan la iglesia de San Andrés Xecul aseguran que no cambiarán la imagen de la fachada

La iglesia de San Andrés Xecul está renovando los colores de su fachada, y esto se ha convertido en una controversia porque el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) levantó una demanda por esta acción, al no contar con los permisos necesarios.

Los artistas que intervienen la fachada atendieron una comunicación con Prensa Libre y se han pronunciado al respecto. Como colectivo C. N. B'ALAM, aseguran que recibirán una paga por su trabajo y que utilizan metodologías artísticas para pintar el inmueble.

Los colores que utilizan son amarillo, rojo, verde esmeralda, verde oscuro, azul, color piel, color menta, color café, negro y blanco. El colectivo afirmó que no habrá cambios en la imagen final de la fachada.

En una fotografía enviada por el colectivo se muestran los avances hasta el 10 de marzo, donde el templo empieza a recuperar sus colores característicos.

En sus redes sociales también aparecen otras imágenes del lugar y los trabajos realizados.

El fin de semana, en la página de Facebook de Pak'otz'i'j se observa parte del avance de la iglesia. Se detalla que la base blanca fue colocada para aplicar los colores que corresponden al templo.

En la misma publicación también se describe que el MCD no se había acercado antes para realizar los cambios necesarios en la estructura.

“Desde hace muchos años el color de la iglesia se encalaba y se aplicaban los colores a través de la mano de obra de la cofradía del patrón San Andrés”, describe Santos Vásquez, integrante de la cofradía.

Comenta que en la década de 1970 se raspó toda la estructura durante casi 15 días, y los domingos se reunía la comunidad para trabajar.

“Se dejó en acta que en 1978 se pintó”, agrega Vásquez.

Cada año, si los cofrades no tienen dinero suficiente para pintar, reúnen un fondo que crece anualmente para restaurar la pintura en años posteriores, explicó.

“Le pedimos al MCD que no intervenga porque es dinero del pueblo y no hemos visto que ellos vengan a dar ningún aporte a la iglesia”, expresó el cofrade.

En la parte superior de la fachada se observan figuras sentadas con la mirada al cielo, las cuales simbolizan la espera de los aires de noviembre, mes en que se celebra la fiesta patronal en honor a San Andrés Apóstol.

La iglesia está ubicada en la zona este del municipio, justamente el lugar por donde sale el sol, lo que refuerza su vínculo con la espiritualidad maya, que considera el sol como símbolo de renovación y vida.

La mitad inferior de la fachada del templo de San Andrés Xecul aparece cubierta con pintura blanca, mientras la parte superior aún conserva los colores tradicionales del emblemático templo de Totonicapán. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

¿Qué ha pasado en la iglesia de San Andrés Xecul?

La fachada de la iglesia de San Andrés Xecul es de estilo barroco popular, es una mezcla entre el barroco y las expresiones del pueblo maya k’iche’, según el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).

El ministerio detalló que el 7 de marzo se realizó una visita por parte de personal técnico y jurídico de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.

El objetivo fue verificar el avance de la intervención en la fachada del templo y tener un primer acercamiento con la comunidad.

Sin embargo, las autoridades comentaron que no fue posible comunicarse con el líder religioso. La comunidad estaba enterada de la denuncia presentada por el MCD y no brindó información sobre los alcances del proyecto en ejecución.