“Enredados”: Quiénes serán los protagonistas de la versión live action de esta historia de Disney

Disney confirmó quiénes serán los protagonistas de Enredados. Teagan Croft y Milo Manheim interpretarán a Rapunzel y Flynn Rider en la nueva adaptación.

Croft es conocida por su papel de Rachel Roth, también llamada Raven, en Titans, basada en los personajes de DC Comics.

Manheim, por su parte, es recordado por su participación en Zombies, de Disney Channel. Medios internacionales destacan que su incorporación a Enredados marca su primer protagónico en una producción cinematográfica de gran escala para Disney.

Enredados se lanzó en el 2010, y el rodaje de la versión con actores reales comenzará en el 2026, aunque aún no se ha confirmado la fecha de estreno.

Croft y Manheim fueron elegidos después de realizar pruebas de pantalla en Londres, en diciembre del 2025.

El nuevo proyecto será dirigido por Michael Gracey, conocido por películas como The Greatest Showman y Betterman. Según medios especializados, la cinta, al igual que la original, contará con elementos musicales.

El guion estará a cargo de Jennifer Kaytin Robinson (Do Revenge), y la producción correrá por cuenta de Kristin Burr (Freakier Friday).

Esta nueva versión forma parte de las adaptaciones live action impulsadas por Disney durante la última década, entre ellas El Rey León, La Bella y la Bestia, Aladdín, Mulán, Dumbo, La Sirenita, Blanca Nieves y Lilo & Stitch.

Lilo & Stitch se convirtió en el primer estreno del 2025 en superar los mil millones de dólares en recaudación.

La cinta original contaba la historia de Rapunzel, una joven princesa con una larga cabellera que vive aislada en una torre hasta que un ladrón, Flynn Rider, la ayuda a escapar.

La película recaudó más de 591 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. En esa ocasión, Mandy Moore y Zachary Levi prestaron sus voces a los personajes principales.

Tras el éxito, se produjeron el corto Enredados para siempre (2012) y la serie animada Rapunzel, emitida por Disney Channel.

Teagan Croft and Milo Manheim are Rapunzel and Flynn Rider in the live-action reimagining of Disney's Tangled. Coming only to theaters. pic.twitter.com/YKaK1BM5Sd — Disney (@Disney) January 7, 2026

Con información de EFE.