Cuál es la razón por la que Café Tacvba pide a las disqueras retirar su música de Spotify

Cuál es la razón por la que Café Tacvba pide a las disqueras retirar su música de Spotify

Las canciones y los éxitos de Café Tacvba podrían salir del catálogo de Spotify. Rubén Albarrán hizo esta solicitud a la plataforma y también busca que otros artistas se sumen a la petición.

Café Tacvba en Guatemala 2023

La banda mexicana Café Tacvba se ha presentado en diferentes ocasiones en Guatemala. La banda pide bajar su música de Spotify. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Desde sus inicios en México, a principios de los años 90, Café Tacvba ha sido mucho más que una simple banda de rock y se ha posicionado. Ahora hace una petición importante a Spotify que se está haciendo viral.

La banda liderada por Rubén Albarrán ha desafiado las normas y creado un estilo propio. Entre sus discos más conocidos se encuentran Re, Revés/Yo Soy, Cuatro Caminos, Sino y Jei Beibi.

“Café Tacvba ha sido un defensor incansable de la diversidad cultural y una voz para los marginados y los desfavorecidos. A través de su arte, han abordado temas sociales y políticos con franqueza y valentía, desafiando las injusticias y promoviendo la inclusión y la igualdad”, dice su página web.

A lo largo de los años, Café Tacvba ha recibido numerosos premios y reconocimientos, incluidos múltiples premios Grammy y Latin Grammy, así como el Hispanic Heritage Arts Award.

Mexicanos Café Tacvba celebran 35 años con nueva canción que "reflexiona" sobre migración

Mexicanos Café Tacvba celebran 35 años con nueva canción que "reflexiona" sobre migración

Globos de Oro 2026: Qué son, dónde y cuándo verlos

¿Por qué hicieron la petición a Spotify?

Café Tacvba solicitó a las disqueras Universal Music México y Warner Music México retirar su catálogo musical de Spotify. Así lo dio a conocer Albarrán mediante un video difundido en redes sociales.

"Entregué cartas a las disqueras WMM y UMM, que por contrato tienen el derecho de explotación del catálogo de Café Tacvba, pidiéndoles que retiren nuestra música de la plataforma Stupidfy, por contravenir nuestra visión artística y nuestra ética, tanto personal como de la banda. Personalmente, invito a nuestros seguidores a que escuchen nuestra música en otras plataformas, o, mejor aún, que la boicoteen y no formen parte de los abusos del poder, de las guerras en curso, de la violencia. Es momento de crear un nuevo mundo más justo, horizontal y donde la música siga teniendo valor, significado, acompañe a las personas y los pueblos, les brinde apoyo, alegría, esperanza", expresó.

La banda, con más de 35 años de trayectoria en el ámbito musical, ha explicado que hace esta solicitud por diversas razones: “Las razones ya las conocen: las inversiones en armamento; la publicidad de ICE; nuestras regalías de miseria; la utilización de inteligencia artificial…”.

Además de Café Tacvba, más de mil artistas, entre solistas y grupos musicales, han decidido retirar su música de plataformas con sede en Israel. Entre ellos figuran Björk y Massive Attack, según el portal de Aristegui Noticias.

Massive Attack también retiró su música de Spotify, al igual que las bandas King Gizzard & The Lizard Wizard, Deerhoof y Godspeed You! Black Emperor.

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia.

Café Tacvba Spotify 
