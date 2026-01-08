Cuál es la razón por la que Café Tacvba pide a las disqueras retirar su música de Spotify

Desde sus inicios en México, a principios de los años 90, Café Tacvba ha sido mucho más que una simple banda de rock y se ha posicionado. Ahora hace una petición importante a Spotify que se está haciendo viral.

La banda liderada por Rubén Albarrán ha desafiado las normas y creado un estilo propio. Entre sus discos más conocidos se encuentran Re, Revés/Yo Soy, Cuatro Caminos, Sino y Jei Beibi.

“Café Tacvba ha sido un defensor incansable de la diversidad cultural y una voz para los marginados y los desfavorecidos. A través de su arte, han abordado temas sociales y políticos con franqueza y valentía, desafiando las injusticias y promoviendo la inclusión y la igualdad”, dice su página web.

A lo largo de los años, Café Tacvba ha recibido numerosos premios y reconocimientos, incluidos múltiples premios Grammy y Latin Grammy, así como el Hispanic Heritage Arts Award.

¿Por qué hicieron la petición a Spotify?

Café Tacvba solicitó a las disqueras Universal Music México y Warner Music México retirar su catálogo musical de Spotify. Así lo dio a conocer Albarrán mediante un video difundido en redes sociales.

"Entregué cartas a las disqueras WMM y UMM, que por contrato tienen el derecho de explotación del catálogo de Café Tacvba, pidiéndoles que retiren nuestra música de la plataforma Stupidfy, por contravenir nuestra visión artística y nuestra ética, tanto personal como de la banda. Personalmente, invito a nuestros seguidores a que escuchen nuestra música en otras plataformas, o, mejor aún, que la boicoteen y no formen parte de los abusos del poder, de las guerras en curso, de la violencia. Es momento de crear un nuevo mundo más justo, horizontal y donde la música siga teniendo valor, significado, acompañe a las personas y los pueblos, les brinde apoyo, alegría, esperanza", expresó.

La banda, con más de 35 años de trayectoria en el ámbito musical, ha explicado que hace esta solicitud por diversas razones: “Las razones ya las conocen: las inversiones en armamento; la publicidad de ICE; nuestras regalías de miseria; la utilización de inteligencia artificial…”.

Además de Café Tacvba, más de mil artistas, entre solistas y grupos musicales, han decidido retirar su música de plataformas con sede en Israel. Entre ellos figuran Björk y Massive Attack, según el portal de Aristegui Noticias.

Massive Attack también retiró su música de Spotify, al igual que las bandas King Gizzard & The Lizard Wizard, Deerhoof y Godspeed You! Black Emperor.