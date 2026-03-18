El detalle que destacó en el estreno de Javier Borrayo: los atuendos inspirados en alienígenas

Los Imaginarios es la segunda producción del guatemalteco Javier Borrayo y se estrenó en Guatemala el miércoles 18 de marzo en Cinépolis Cayalá.

Los invitados especiales hacían fila para tomarse fotos con el director guatemalteco, en esta película que destaca a nivel internacional.

La película fue parte de la selección de Lusca Film Fest, en octubre pasado y ha sido seleccionada como película representante de Guatemala para los Premios Otelo de la Academia Brasileira de Cinema.

En este estreno, los invitados especiales vistieron al estilo galáctico, con máscaras y atuendos con los que hicieron volar su imaginación, y compartieron en la terraza al atardecer, además de ser los primeros en ver esta propuesta.

La narradora guatemalteca Encuenthada, asistente a la premier comparte que está a la expectativa de esta película porque reconoce que Borrayo es un talento nacional y le impresiona que el tema se relacione también con salud mental y un tema alienígena, "quiero saber cómo lo va a unir", expresa.

El protagonista principal, Andrés ( Jonathan Santandrea) comparte que no se esperaban este recibimiento del público y el cómo ha crecido el interés por la película. A él lo acompañó su familia y compartió que había participado en otras producciones como extra, pero es la primera vez con un protagónico.

Jonathan Santandrea, uno de los personajes principales en "Los Imáginarios" junto a su familia en la premier de esta propuesta. (Foto Prensa Libre: Ingrid Reyes)

La película estará una semana en distintos cines del circuito guatemalteco. En Cinépolis estará en Galerías Miraflores, Naranjo Mall, Oakland Mall, Parque Las Américas, Paseo Cayalá, Portales y Russ Mall; así como en Plaza Las Américas, en Mazatenango, y en Interplaza y Utx Ulew Mall, en Quetzaltenango.

Rodolfo Álvarez y Annie Jameson asisten al lanzamiento de la película dirigida por Javier Borrayo. (Foto Prensa Libre: Ingrid Reyes)

En Cinemark se proyectará en Majadas, Metrocentro, Cinestar Vistares, Andaria y Pradera Xela; así como en Pop Cinema Arboreto y Pop Cinema Guastatoya.

Borrayo también comparte que podría extenderse la presentación en algunos cines. Se están reando alianzas para presentar la este filme en otros ámbitos.

Encuenthada, Perico Llarena, Lester Figueroa y Nora Pérez mientras esperan para tomarse una fotografía con el director Javier Borrayo en la alfombra roja. (Foto Prensa Libre: Ingrid Reyes)

Más de Javier Borrayo

Borrayo es un cineasta guatemalteco que, en el 2019, obtuvo el premio a Mejor Guion en el Boston Sci-Fi Film Festival por su ópera prima, Luz, una fusión de drama psicológico y ciencia ficción.

La nueva historia es un aparente encuentro con lo alienígena que despierta algo inexplicablemente íntimo y profundamente perturbador en un grupo de almas jóvenes. “Tras la aparición de misteriosos objetos en el cielo, un grupo continúa su rutina diaria mientras, silenciosamente, algo en su interior comienza a desmoronarse. Lo que se manifiesta como un fenómeno exterior se convierte en un espejo de lo humano: la mente, frágil y expansiva, intenta sostener las historias que dan sentido a la existencia”, se explica en la sinopsis de esta propuesta cinematográfica.

También es una exploración de la salud mental. En el tránsito entre la euforia y el vacío, la lucidez y la pérdida, los personajes atraviesan un viaje interior que desdibuja los límites del yo. “Un recordatorio de que toda mente, en su intento por comprender, habita el misterio”, dicen los productores.

“Ha significado una profunda reconexión con el cine como forma de expresión personal. Nació de una necesidad de catarsis tras la densidad emocional pospandemia, en un momento en que la fragilidad de la salud mental ha estado muy cerca de mí. También ha sido un ejercicio de autogestión y de comprensión de mi propio lenguaje como director. Ha sido un proceso de exploración y reconstrucción personal”, dice Borrayo en una entrevista previa con Prensa Libre.

Procesos creativos

La música estuvo a cargo de Eike Hosenfeld e interpretada por el cuarteto de cuerdas salvadoreño Amalg4ma (@cuarteto_amalg4ma), que interpreta dos composiciones originales. Hosenfeld trabajó desde su estudio en Berlín, Alemania, donde dio vida a la banda sonora original de la película.

“La colaboración con Eike ha sido clave para construir el tono emocional de la película. Su sensibilidad sonora nos recuerda que la música no solo acompaña las imágenes: también puede revelarlas”, se describe en las redes sociales de este proyecto.

En el elenco se encuentran el artista escénico Jonathan Santandrea; Michelle Guillén, bailarina profesional; Diego Arango, productor audiovisual; Paola Figueroa, con conocimientos en danza y coreografía contemporánea, y Alicia Roxana Mucú, fotógrafa, futbolista y educadora.