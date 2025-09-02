Imágenes muestran el cambio físico de Dwayne “La Roca” Johnson que se volvió viral en las redes

Dwayne “La Roca” Johnson es uno de los actores más populares en tiempos recientes. Desde su época en la lucha libre hasta sus múltiples apariciones en películas de acción, el intérprete estadounidense es reconocible principalmente por su actitud y su aspecto físico.

Recientemente, en redes sociales, el actor ha llamado particularmente la atención debido a que fue visto en el Festival de Cine de Venecia con un cambio físico que sorprendió a sus seguidores.

Acompañado por la actriz Emily Blunt, Johnson fue visto notablemente más delgado el pasado fin de semana en el festival, uno de los momentos más comentados por los internautas, quienes incluso comenzaron a cuestionarse los motivos que llevaron a “La Roca” a lucir diferente.

Sin embargo, el cambio físico de Johnson se debe a una próxima interpretación cinematográfica, en la cual aparecerá como luchador en la película The Smashing Machine, cinta dirigida por Benny Safdie.

De acuerdo con el medio The New York Reporter, Johnson interpretará en la película a Mark Kerr, uno de los luchadores de MMA y UFC más reconocidos de la historia. En la cinta se narrará la adicción que Kerr tenía a los analgésicos.

Dwayne ‘The Rock’ Johnson shocks with new slimmed-down physique after MMA fighter role in ‘The Smashing Machine’ https://t.co/LUA7WnbQg6 pic.twitter.com/2V9RMySZ24 — New York Post (@nypost) September 1, 2025

Por su parte, Blunt interpretará a Dawn Staples, expareja de Kerr. La película está prevista para estrenarse en octubre del 2025.

Dwayne Johnson attends "The Smashing Machine" red carpet during the #VeniceFilmFestival pic.twitter.com/KEgheTn8Hz — Variety (@Variety) September 1, 2025

Los comentarios de los usuarios en redes sociales sobre el cambio físico de Johnson no se hicieron esperar. Mientras algunos se burlaban del nuevo aspecto del actor, otros mostraron asombro ante su capacidad para transformar su imagen.

Lea también: Muere el actor guatemalteco César Nájera, conocido como “Chiltepito”