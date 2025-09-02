Graham Greene, actor nominado al Óscar por “Bailando con Lobos”, fallece a los 73 años

Graham Greene, actor canadiense conocido por su papel en Bailando con lobos, una de las películas con más nominaciones al premio Óscar en la historia, falleció el 1 de septiembre, a los 73 años.

De acuerdo con el medio Deadline, el hecho fue confirmado por el agente del actor, quien además afirmó que Greene era “un gran hombre, con principios morales, éticos y de carácter fuerte”.

El agente no reveló detalles sobre la causa del deceso, y solo indicó que el actor murió en un hospital de Toronto a causa de una “larga enfermedad”.

Nacido en 1952 en Ohsweken, Greene comenzó su carrera actoral en el teatro y, durante la década de 1970, se convirtió en un referente de las producciones teatrales.

En 1979, hizo su debut en la pantalla con una aparición en un episodio de la serie canadiense The Great Detective. Posteriormente actuó en Running Brave (1983), su primera aparición en el cine.

El reconocimiento internacional llegó en 1990, cuando fue elegido por el director Kevin Costner como uno de los protagonistas de la aclamada película Bailando con lobos.

Graham Greene, a Canadian actor best known for his Oscar-nominated turn in the 1990 film “Dances with Wolves,” died on Monday in Toronto after a battle with long illness. He was 73.https://t.co/X78zUzZuHE pic.twitter.com/1jmvCa2TDm — Variety (@Variety) September 1, 2025

La cinta obtuvo 12 nominaciones a los premios de la Academia, incluida una para Graham Greene como mejor actor secundario. Ganó siete estatuillas: mejor película, mejor director, mejor guion adaptado, mejor montaje, mejor fotografía, mejor banda sonora y mejor sonido.

A partir de entonces, Greene apareció en producciones populares como Maverick (1994), Duro de matar (1995), La milla verde (1999) y Molly’s Game (2017), entre otras.

Además de la nominación al Óscar, recibió otros reconocimientos como un premio Grammy, un premio Gemini y un Canadian Screen Award.

