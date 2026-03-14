Pasos y Pedales tendrá Festival de Verano 2026: agenda completa y músicos invitados

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Pasos y Pedales tendrá Festival de Verano 2026: agenda completa y músicos invitados

En un ambiente que combina música y convivencia familiar, el Festival de Verano 2026 reunirá a diversas agrupaciones musicales que ofrecerán presentaciones para disfrutar de una jornada llena de alegría.

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El 14 y 15 de marzo se celebra el Festival de Verano 2026 en Pasos y Pedales. (Foto: cortesía Municipalidad de Guatemala)

Con una agenda cargada de música y diversión se celebrará el Festival de Verano 2026 en Pasos y Pedales, anunciado por la Municipalidad de Guatemala, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de un momento en familia y con amigos.

Durante dos días de celebración, el circuito sobre la Avenida Las Américas se llenará de música, alegría y diversión, en una actividad ideal para toda la familia, donde la marimba, el baile y el jazz serán protagonistas.

En un encuentro que combina gastronomía, arte y cultura, en un ambiente para compartir en familia, se presentarán Marimba Pura, Noches de Marzo Grupo de Rock, así como actividades relacionadas con el festival de jazz.

El evento, que se desarrolla en el marco de los 250 años de la fundación de la Ciudad de Guatemala, contará con una agenda variada de actividades. Según detalles de la comuna, en este espacio —que se celebrará este fin de semana— habrá áreas específicas como la Plaza Más Vida, donde se promoverán hábitos saludables por medio de actividades prácticas como recetas, charlas y dinámicas sobre alimentación consciente.

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Asimismo, habrá un espacio denominado Plaza Canina, donde se desarrollarán actividades para promover el cuidado responsable de las mascotas. Además, contará con un área de gastronomía y emprendimiento local, donde los asistentes podrán encontrar desde platillos tradicionales hasta alternativas contemporáneas.

Dentro de las actividades, la música y la recreación serán elementos esenciales, destacó la comuna, que ha programado diversas presentaciones musicales.

Fecha:

14 y 15 de marzo

Hora:

De 10 a 18 horas

Lugar:

Obelisco y Avenida Las Américas

Entrada:

Ingreso libre

Agenda musical

Sábado 14 de marzo

  • 15.00 horas – Compañía de Danza Municipal
  • 16.00 horas – Marimba Pura
  • 17.00 horas – Baile Santa Rosita
  • 18.30 horas – Noches de Marzo Grupo de Rock

Domingo 15 de marzo

  • 10.00 horas – Grupo Colombia
  • 11.10 horas – Big Band Municipal
  • 12.20 horas – Festival de Jazz Suiza
  • 13.30 horas – Festival de Jazz Alemania
  • 15.30 horas – Festival de Jazz EE. UU.
  • 16.40 horas – Festival de Jazz Italia
  • 17.50 horas – Música Ambiente

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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