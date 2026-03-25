Costa Rica celebrará su Feria Internacional del Libro con Guatemala como invitado de honor

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Costa Rica celebrará su Feria Internacional del Libro con Guatemala como invitado de honor

La Feria del Libro de Costa Rica reunirá autores, lectores y editoriales, con Guatemala como protagonista de esta edición.

EFE

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Una imagen que muestra parte de las actividades de la última edición de la Feria del Libro de Costa Rica en 2025. En 2026, la feria tendrá de invitado especial a Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía FLCR)

Una imagen que muestra parte de las actividades de la última edición de la Feria del Libro de Costa Rica en 2025. En 2026, la feria tendrá de invitado especial a Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía FLCR)

La Feria Internacional del Libro de Costa Rica se realizará del 22 al 30 de agosto y tendrá como invitado de honor a Guatemala, con el objetivo de estrechar los lazos culturales y literarios entre ambas naciones, informaron este miércoles los organizadores.

La Cámara Costarricense del Libro anunció en conferencia de prensa que el evento ofrecerá una agenda diversa que incluirá presentaciones de libros, conversatorios, actividades para niños y jóvenes, encuentros con autores, así como espacios de formación y reflexión sobre la lectura, la escritura y el pensamiento contemporáneo.

“La feria contará con Guatemala como país invitado de honor, lo que permitirá estrechar los lazos culturales y literarios entre ambas naciones, así como ofrecer al público costarricense una amplia muestra de la producción editorial, artística y académica guatemalteca”, afirmó el presidente de la Cámara, Óscar Castillo.

Según los organizadores, la feria representa una vitrina fundamental para el sector editorial, librerías, autores independientes y empresas vinculadas a la cadena del libro, lo cual genera oportunidades comerciales y de proyección internacional.

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La Cámara Costarricense del Libro indicó que en las próximas semanas revelará los nombres de los autores nacionales e internacionales invitados, así como actividades especiales, presentaciones y espacios temáticos que formarán parte de la programación oficial del evento.

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