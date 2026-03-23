Vuelve la carrera de maestras de primaria a las escuelas normales: qué pasará con el bachillerato en Educación

La última promoción de maestras de educación primaria que el Instituto Normal para Señoritas Centro América (Inca), jornada matutina, graduó fue en el 2013, después de 66 años de formar docentes, pues un año antes el Ministerio de Educación (Mineduc) decidió poner fin a la carrera del Magisterio y, en su lugar, implementó el Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación.

Con la aprobación, en febrero pasado, de la Ley de Escuelas e Institutos Normales con Especialidades (decreto 4-2026), se abre la puerta para graduar nuevamente a maestros de primaria en el nivel diversificado.

Íngrid Mariela Espina, directora del Inca, recuerda que Magisterio era una de las carreras con mayor demanda en el plantel, principalmente por vocación, pero también porque permitía a las jóvenes conseguir trabajo inmediatamente al salir de la secundaria.

Había cuatro secciones con cerca de 50 estudiantes cada una, pero a partir del 2012 la carrera se cerró.

El Inca, jornada matutina, dijo “no” al Bachillerato en Educación, pues hacerlo era una “traición” a la visión de las normales: la formación de maestras, según Espina. A cambio de graduar bachilleres, se decidió ofrecer la carrera de Magisterio de Educación Infantil Bilingüe Intercultural, que resultó poco atractiva, pues en los primeros años se tenían dos secciones de unas 65 estudiantes; actualmente hay inscritas 45.

Antes del 2012, cada año, alrededor de 20 mil jóvenes obtenían el título de maestros de primaria al graduarse del diversificado. Con el cambio al bachillerato, hubo un desplome inmediato del 58.4% de graduados en la rama de la docencia, y el porcentaje disminuye más con cada ciclo escolar.

A criterio de distintos sectores, dicho cambio generó un déficit de educadores, que se hace más notorio conforme los docentes del sector público se acercan a la jubilación.

Sin beneficios

Durante el gobierno de Otto Pérez Molina, la entonces ministra de Educación, Cinthya del Águila, reformó en el 2012 la carrera de magisterio a nivel medio por un modelo de cinco años, decisión que llevó a protestas masivas de estudiantes y docentes, quienes durante tres meses tomaron las escuelas normales para exigir la marcha atrás de la medida, lo que no ocurrió.

La formación de tres años pasó a un Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación, que debía complementarse con un profesorado a nivel universitario en el Programa de Formación Inicial (FID), a cargo de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

El cambio pretendía mejorar la preparación de los nuevos maestros de educación primaria; sin embargo, los resultados se cuestionan en dos vías: no se observa un impacto positivo en la mejora de la formación y calidad educativa, y hay una reducción significativa de estudiantes interesados en la docencia.

En relación con el primer punto, los resultados de las pruebas de graduandos que cada año realiza el Mineduc reflejan que el desempeño de los egresados de la carrera docente a nivel medio se mantiene bajo. De la primera promoción del 2014, solo el 4.92% de los estudiantes alcanzó el nivel de logro en Matemáticas, mientras que en Lectura fue el 22.1%.

Diez años más tarde se observa una mejoría, pero aún insuficiente: en Matemáticas, el 8% alcanzó el nivel de desempeño, y en Lectura fue el 32%. Mientras que en el 2025, en la primera prueba se llegó al 13% y en la segunda, al 33%.

Durante esos años, los resultados se han mantenido por debajo de los que alcanzaron los graduandos del bachillerato tradicional y de los peritos.

Menos estudiantes

Los primeros bachilleres con orientación en educación se graduaron en el 2014, y fueron ocho mil 313, de acuerdo con datos del Mineduc, una cifra muy distante de los 20 mil que obtenían el título de maestro antes del 2012.

Para el 2024 se graduaron tres mil 406, lo que representa una disminución del 59% en una década, y la matrícula continúa a la baja, pues el año pasado egresaron tres mil 64, cuyo título está en proceso de impresión.

Esa tendencia puso en riesgo la continuidad de las escuelas normales que adoptaron la carrera de dos años, pues actualmente los estudiantes son escasos en las aulas.

Desde que se eliminó la carrera de magisterio de primaria en diversificado, se han graduado 57 mil 359 bachilleres en Ciencias y Letras con Orientación en Educación, según datos oficiales.

La diputada Lucrecia Palomo señala que fue un “error” sustituir el magisterio por el bachillerato, no solo por las falencias en el aprendizaje de los estudiantes, sino también porque llevó a la escasez de maestros de primaria, educación física, música y artes plásticas, los cuales egresaban de las normales.

En el 2012, los estudiantes que tomaron las instalaciones de los institutos normales mantuvieron un enfrentamiento con fuerzas de seguridad en el Parque de la Industria. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La crisis es tal que dificulta contar con reemplazos para las plazas de maestros jubilados. El impacto es mayor para el sector privado y por cooperativa, pues las convocatorias de contratación que lanza el Mineduc atraen a docentes de los colegios.

Vuelve el magisterio

El 3 de febrero pasado, el Congreso de la República aprobó la Ley de Escuelas e Institutos Normales con Especialidades (decreto 4-2026), que entró en vigor el 4 de marzo.

La normativa presenta una alternativa “viable” para la preparación magisterial en el ciclo diversificado, tanto en el sector público como privado y por cooperativa, al revivir los espacios que históricamente formaban docentes y permitir la creación de nuevos establecimientos.

De acuerdo con datos del Mineduc, hay 113 escuelas e institutos normales públicos distribuidos en el país, pero la mayor concentración está en los departamentos de Guatemala (16.8%), Quetzaltenango (8%), Chiquimula y Quiché (ambos con 7%).

La ley sustituye el Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación, instituido en el 2012, y establece una carrera de magisterio que se desarrollará en dos etapas: dos años enfocados en conocimientos y práctica común y otros dos años de especialización.

Palomo menciona que en la ley no se especifican las especialidades que se podrán estudiar, pues deben responder a las necesidades educativas y a los avances tecnológicos para desarrollar habilidades del siglo XXI.

Los tres años de profesionalización que se alcanzaban a nivel universitario a través del FID quedan en el pasado, pues la normativa establece que el Mineduc otorgará el título de maestro de educación primaria con la especialización correspondiente a quienes culminen y aprueben la carrera.

Entre los cambios la ley que plantea:

Aumento en los días efectivos de clases para los normalistas, que deben llegar a 200 , en vez de los 180 establecidos para el resto de los estudiantes.

, en vez de los 180 establecidos para el resto de los estudiantes. Quienes ingresen a las escuelas o institutos normales deben haber aprobado el ciclo básico con una n ota de 75 puntos ; de lo contrario, se someterán a un curso propedéutico durante el último trimestre del año.

; de lo contrario, se someterán a un curso propedéutico durante el último trimestre del año. Los jóvenes que se gradúen serán incorporados al banco de datos temporal del Mineduc para optar a contrataciones en los niveles inicial, preprimaria y primaria.

del Mineduc para optar a contrataciones en los niveles inicial, preprimaria y primaria. Cada escuela e instituto normal con especialidad deberá solicitar a las direcciones departamentales de Educación “un puesto oficial” para los maestros recién graduados, al que podrán optar los estudiantes que, desde cuarto grado hasta su graduación, obtengan un promedio mínimo de 95 puntos, buena conducta y aptitudes vocacionales.

Nuevos maestros

Egresada de un instituto normal en Jalapa, Espina ya era directora del Inca cuando el Mineduc impuso el bachillerato, y fue testigo de las manifestaciones estudiantiles y docentes para impedir la eliminación del magisterio.

Las protestas llegaron al Centro Histórico y al Congreso de la República para exigir la marcha atrás de la medida.

Durante el movimiento estudiantil del 2012, la ministra Cinthya del Águila fue rodeada por los normalistas cuando llegó al Parque de la Industria. Los estudiantes exigían que la carrera de magisterio no desapareciera. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El 2 de julio del 2012, la ministra de ese entonces, Cinthya del Águila, fue retenida por estudiantes normalistas en el Parque de la Industria y tuvo que ser rescatada por la Policía Nacional Civil.

“La lucha de las señoritas era porque se siguiera formando a maestras de primaria y que no se acabara esa mística de lo que son las escuelas normales. No estaban de acuerdo con el cambio para bachilleres en Educación”, señala Espina.

“Fue una situación difícil, de estrés, de miedo, ver a nuestras estudiantes luchando porque la carrera no cambiara y enfrentarse a los antimotines. Tristemente, no lograron lo que perseguían y simplemente regresaron a las aulas”, agrega.

Con la aprobación de la ley, las autoridades del Inca están a la espera de los lineamientos del Mineduc para abrir de nuevo la carrera de magisterio, pues hasta ahora solo conocen lo que establece la normativa.

“Somos una normal, y eso es lo que hemos querido siempre. Estamos con toda la buena disposición de trabajar para ser una normal con especialidades”. Íngrid Mariela Espina, directora del Inca

FID desaparece

A criterio de Francisco Cabrera, viceministro técnico de Educación, era necesario un cambio en el modelo de formación docente, pues en 14 años el FID no dio resultados positivos.

Por ello, desaparecerá, pero será hasta que el último estudiante que ingresó al bachillerato en el 2026 se gradúe y termine su formación universitaria.

Según Cabrera, desde el inicio la carrera no tuvo un diseño técnico y curricular adecuado. El ministerio se enfocó en los dos años bajo su responsabilidad y la universidad en los otros tres. “No se hizo un diseño común”, refiere.

Cuando se integraron ambas etapas, no hubo una secuencia adecuada entre el nivel medio y la especialización universitaria, lo que incidió en la calidad de los egresados.

Además, aunque se ofreció que los graduados serían contratados por el Mineduc, esto no ocurrió, porque el título otorgado era de profesor, mientras que la ley (decreto 1485) establece que para el nivel primario solo se admiten maestros.

Cabrera indica que el nuevo decreto 4-2026 solucionará el problema al graduar maestros con distintas especialidades, como educación bilingüe intercultural, extraescolar, física, artes plásticas y música, según las necesidades del sistema educativo.

Fin del bachillerato

El bachillerato en educación dejará de existir en la oferta del diversificado, pero hasta que los estudiantes inscritos este año culminen la carrera.

Será en el 2027 cuando se habilite el magisterio en las escuelas normales, y no de forma simultánea en los 113 establecimientos públicos. Primero se deberá crear la carrera y verificar que los centros cumplan con las condiciones físicas y el personal docente adecuado.

“Esta es una nueva carrera, no es la misma que se impartía antes del 2012. Ahora, hay que crearla con especialidades. Es un escenario nuevo”. Francisco Cabrera, viceministro Técnico del Mineduc

El viceministro señaló que no hay escasez de maestros en el país, pues existen bancos de datos para contrataciones; sin embargo, la mayoría corresponde a educación primaria urbana, mientras que las plazas disponibles requieren especialidades.

“A diferencia de antes, cuando se abrían normales sin planificación, ahora se hará con base en un plan estratégico determinado por las necesidades del sistema educativo”, agrega.