Vuelven las escuelas normales: 10 cambios del Decreto 4-2026 para estudiantes de magisterio

Este 24 de febrero se publicó en el Diario de Centro América el Decreto 4-2026, que da vida a las Escuelas e Institutos Normales con Especialidad para la formación inicial de docentes en Guatemala, quienes, al terminar sus estudios, pasarán a formar parte del banco de datos temporal del Ministerio de Educación (Mineduc) para futuras contrataciones en los niveles educativos inicial, preprimaria y primaria.

La normativa elimina la facultad de las universidades para otorgar créditos y títulos de profesorado en el nivel superior, como quedó instituido a partir del 2012, y de nuevo el Mineduc tendrá la responsabilidad directa sobre la acreditación y titulación del magisterio.

Durante el gobierno de Otto Pérez Molina se eliminó del nivel diversificado la carrera de tres años del Magisterio de Educación Primaria y se cambió por el Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación, de dos años, que se complementaba con tres años de profesionalización en el nivel universitario. Esto disminuyó el interés de los estudiantes en la carrera docente y redujo hasta en 60% la cantidad de jóvenes graduados de maestros de primaria por año.

La Ley de Escuelas e Institutos Normales con Especialidades pretende cambiar ese rumbo y retomar la formación de maestros en el nivel medio, según las necesidades y modalidades que requiera el Sistema Educativo Nacional, para contar de nuevos con docentes de primaria, así como de educación inicial y preprimaria.

De acuerdo con el Decreto 4-2026, las normales podrán ser públicas, privadas y por cooperativa. La normativa establece otros puntos que modifican la carrera de magisterio en el nivel diversificado, como se desarrolló en los últimos 13 años: