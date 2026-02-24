Comunitario
Vuelven las escuelas normales: 10 cambios del Decreto 4-2026 para estudiantes de magisterio
Uno de los cambios establece que los jóvenes que se gradúen del magisterio pasarán al banco de datos para futuras contrataciones de maestros del Ministerio de Educación (Mineduc).
La carrera de magisterio en el nivel diversificado durará cuatro años en las Escuelas e Institutos Normales con Especialidad, según el Decreto 4-2026. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Este 24 de febrero se publicó en el Diario de Centro América el Decreto 4-2026, que da vida a las Escuelas e Institutos Normales con Especialidad para la formación inicial de docentes en Guatemala, quienes, al terminar sus estudios, pasarán a formar parte del banco de datos temporal del Ministerio de Educación (Mineduc) para futuras contrataciones en los niveles educativos inicial, preprimaria y primaria.
La normativa elimina la facultad de las universidades para otorgar créditos y títulos de profesorado en el nivel superior, como quedó instituido a partir del 2012, y de nuevo el Mineduc tendrá la responsabilidad directa sobre la acreditación y titulación del magisterio.
Durante el gobierno de Otto Pérez Molina se eliminó del nivel diversificado la carrera de tres años del Magisterio de Educación Primaria y se cambió por el Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación, de dos años, que se complementaba con tres años de profesionalización en el nivel universitario. Esto disminuyó el interés de los estudiantes en la carrera docente y redujo hasta en 60% la cantidad de jóvenes graduados de maestros de primaria por año.
La Ley de Escuelas e Institutos Normales con Especialidades pretende cambiar ese rumbo y retomar la formación de maestros en el nivel medio, según las necesidades y modalidades que requiera el Sistema Educativo Nacional, para contar de nuevos con docentes de primaria, así como de educación inicial y preprimaria.
De acuerdo con el Decreto 4-2026, las normales podrán ser públicas, privadas y por cooperativa. La normativa establece otros puntos que modifican la carrera de magisterio en el nivel diversificado, como se desarrolló en los últimos 13 años:
- La rectoría de las Escuelas e Institutos Normales con Especialidades está a cargo del Mineduc, que deberá aprobar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de cada centro de estudios vigente y de los que se constituyan con posterioridad.
- Estas escuelas o institutos deben contar con infraestructura que responda a las necesidades psicopedagógicas del proceso de formación inicial de los futuros docentes, planteadas en el PEI.
- El Mineduc deberá contemplar dentro de su presupuesto recursos específicos para cada uno de estos centros educativos públicos, pues los privados y por cooperativa se sostendrán con fondos propios.
- La carrera de magisterio durará cuatro años: dos con conocimientos y prácticas comunes para la carrera, y dos de especialización.
- Los jóvenes que estudien la carrera de magisterio bajo los nuevos lineamientos tendrán que cumplir con 210 días efectivos de clases; son 30 más que los demás estudiantes regulares.
- Para cursar la carrera de magisterio en el nivel diversificado, los estudiantes deberán haber aprobado el ciclo básico con un promedio de 75 puntos; de lo contrario, deberán someterse a un curso propedéutico en el último trimestre del año.
- Los docentes que impartan clases en las Escuelas e Institutos Normales Públicos con Especialidad serán seleccionados por el Mineduc a través de concursos de oposición y tendrán un salario superior, acorde con su nivel académico y especialidad. La cartera también deberá ocuparse de la formación continua de este recurso humano.
- El Mineduc será quien entregue el título de Maestro de Primaria con especialidad a quienes finalicen y aprueben los estudios de la carrera de magisterio.
- Los docentes egresados de las Escuelas o Institutos Normales con Especialidades —públicos, privados o por cooperativa— serán incorporados al banco de datos temporal del Mineduc para futuras contrataciones de maestros en los niveles inicial, preprimaria y primaria.
- Aquellos estudiantes que durante toda la carrera logren un promedio de 95 puntos y tengan un récord de buena conducta y aptitudes vocacionales tendrán la oportunidad de conseguir un puesto docente en el Mineduc. La normativa establece que cada año los centros educativos deberán solicitar a la Dirección Departamental de Educación un puesto oficial para los maestros recién graduados que reúnan dichas condiciones; será un puesto por escuela en cada departamento, para cubrir el área rural.