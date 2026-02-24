¿Cómo les fue a los graduandos en Matemáticas y Lectura? Esto revelan los resultados 2025 del Mineduc

Dos de cada 10 graduandos lograron en 2025 el nivel esperado en Matemáticas, el mejor indicador en la última década, según los datos finales de las pruebas del Ministerio de Educación (Mineduc). En Lectura, en cambio, el país sigue sin recuperar el terreno perdido: el desempeño aún no alcanza los niveles que se observaban antes de la pandemia del covid-19.

Para entender la cifra, el Mineduc mide el “logro” como el grado de dominio que muestran los estudiantes en lo evaluado. Los puntajes se agrupan en niveles y, cuando un alumno queda en satisfactorio o excelente, se considera que alcanzó lo esperado; por debajo de eso, el rendimiento es insuficiente.

En el área numérica se observa una evolución positiva. En el 2015, la cantidad de estudiantes que alcanzó los niveles excelente y satisfactorio fue del 8.5%. En los años posteriores se reportó una mejora, al punto que en el 2022 el nivel llegó al 14.1%.

Si bien hubo un descenso en los períodos siguientes, los números se recuperaron en el 2025, al registrarse un 3.3% más de estudiantes que alcanzaron los niveles esperados. Así, se llegó al 16.2%, lo que implica que dos de cada 10 estudiantes tendrían un nivel aceptable; sin embargo, el resto mostró un bajo rendimiento.

Por otro lado, en el área de Lectura se registran marcados altibajos. Una década atrás, el 25.97% de los graduandos se ubicó en el nivel de logro ―excelente y satisfactorio―, cifra que al año siguiente ascendió 6.35%, y que en el 2019 tuvo otro aumento del 5%, llegando a 37.03%.

Durante el 2020 y el 2021, las evaluaciones a los estudiantes del último grado de diversificado se suspendieron por la pandemia del covid-19, años que impactaron de manera negativa en los resultados de estas pruebas, debido a la suspensión de clases presenciales.

Para el 2022 las pruebas se retomaron, pero el avance conseguido en Lectura se perdió y no se ha recuperado, pues en el 2025 solo el 35.38% de los estudiantes alcanzó el nivel de logro, por debajo del porcentaje prepandemia.

Édgar Florencio Montúfar, jefe de la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa (Digeduca), señala que los bajos resultados de las pruebas de graduandos en los últimos años son consecuencia de las medidas adoptadas durante la pandemia del covid-19.

Los jóvenes que se graduaron en el 2025 cursaron el ciclo básico en modalidad a distancia o en burbujas, lo que tuvo un efecto desfavorable en el aprendizaje, pues durante ese tiempo los estudiantes estuvieron poco expuestos a los procesos de Lectura y de Matemáticas.

Montúfar considera que, para el 2027, los efectos de la pandemia en la educación tendrían que haberse superado, ya que para entonces los estudiantes habrán cursado completamente los ciclos básico y diversificado en modalidad presencial, y los resultados de las pruebas deberían mostrar una mejoría significativa.

Mejor evaluados 2015

Los bachilleres obtuvieron el nivel de logro más alto en el área de Matemáticas, con un 17% de estudiantes en ese grupo; seguidos por la carrera de perito (15%), magisterio (13%) y, en último lugar, los estudiantes de secretariado (6%).

En estas pruebas se midió el pensamiento matemático, definiciones y cálculo, así como la resolución de problemas ―los estudiantes tuvieron un número menor de aciertos en sus respuestas―. En cuanto al contenido, se evaluó estadística, aritmética, álgebra y geometría.

En Lectura, los estudiantes de perito alcanzaron los mejores resultados: el 37% estuvo en el nivel de logro. En segundo lugar se ubicó el bachillerato, con 35%; luego, magisterio (33%) y, de nuevo, secretariado en el último puesto, con 26%.

La comprensión lectora se evaluó en tres niveles, y el que obtuvo la mayor cantidad de respuestas correctas fue el literal, enfocado en entender la información explícita de un texto; seguido del inferencial y el crítico.

Entre las destrezas evaluadas figuran la cognitiva y la comprensión, y en cuanto a estrategias se midió el vocabulario y la comprensión.

Desempeño por departamento

Al observar los resultados por departamento, Chimaltenango tuvo un mejor desempeño en el área de Matemáticas, con un 28% de graduandos que alcanzaron el nivel de logro. En cambio, en Jutiapa y Santa Rosa fue apenas del 7%.

En el caso de Lectura, la ciudad capital y Sacatepéquez presentaron la mayor proporción de estudiantes con buenos resultados (44%). En el otro extremo se ubicó Jutiapa, con 21%.

Perfil de los graduandos

En el 2025, el Mineduc evaluó a 147 mil 199 graduandos. Cuatro de cada 10 son del departamento de Guatemala, lo que coincide con que la mayoría de los establecimientos de nivel diversificado se concentra en esa región del país.

Cerca de la mitad de los estudiantes indicó que estudiaba y trabajaba, y uno de cada cuatro repitió algún grado de primaria. Siete de cada 10 tenía computadora y conexión a internet, y la misma proporción cursó la carrera en un centro educativo privado.

Estos son datos asociados que el Mineduc recoge para comprender mejor los resultados. Nueve de cada 10 jóvenes viven en área urbana, y tres de cada 10 asistieron a clases en plan fin de semana, a distancia o en modalidad semipresencial.

Por otro lado, una tercera parte de los graduandos tiene padres que completaron el diversificado o el nivel superior.

Efectos

Los bajos resultados en las pruebas de graduandos tienen un impacto más allá de las aulas. El jefe de la Digeduca señala que afecta a los jóvenes, ya que no pueden competir en igualdad de condiciones con quienes obtuvieron mejor desempeño, lo que tiene consecuencias en el mercado laboral y en las actividades cotidianas.

Gabriela Castro, coordinadora de la Gran Campaña por la Educación, suma al panorama efectos negativos en el acceso a la educación superior, pues la comprensión lectora y el razonamiento matemático son esenciales para una formación técnica.

Agrega que las pruebas evalúan competencias básicas para la vida, y la falta de estas reduce la competitividad laboral, afecta el acceso a mejores salarios y estabilidad, y amplía las brechas de desigualdad en el acceso al empleo formal.

¿Qué hacer para mejorar los resultados? Montúfar señala que el Mineduc debe replicar y mejorar este año las acciones que dieron buenos resultados durante el 2025, y que tanto estudiantes como docentes se sientan motivados para desarrollar más habilidades matemáticas y de lectura.

Para ello, se debe realizar un trabajo curricular o planes de estudio en el diversificado, así como mejorar la formación y actualización de los docentes.

Castro añade que es importante reforzar la comprensión lectora aplicada, lo que permitirá a los jóvenes adaptarse mejor al entorno laboral. Además, considera necesario alinear la oferta educativa con las necesidades del mercado de trabajo, mejorar las habilidades socioemocionales de los estudiantes y contar con docentes más capacitados en Matemáticas y Lectura para brindar un mejor apoyo.