Daddy Yankee vuelve con una BZRP Music Sessions tras su divorcio, una disputa por su nombre artístico y su conversión al cristianismo

En una fusión de ritmos que evocan la trayectoria de Ramón Ayala Rodríguez, conocido en el mundo del reguetón como Daddy Yankee, Bizarrap presentó junto al puertorriqueño un nuevo tema titulado BZRP Music Sessions Vol. 0/66, con el que el cantante vuelve a las raíces del reguetón, mientras canta una letra que remite a “un hombre que nace de las cenizas”.

“Los pie’ en la tierra, siempre mirando al cielo” es una de las frases de la nueva canción, que mezcla ritmos como el reguetón con bases de ritmos caribeños y dembow. El puertorriqueño lanza así su segunda canción tras el divorcio con Mireddys González.

El divorcio del cantante fue mediático, luego de que su exesposa buscara conservar el nombre artístico, el cual forma parte de una marca comercial compartida entre el cantante y González. Después de una negociación entre ambas partes, se acordó que Ayala podrá utilizar sus marcas profesionales, incluidos su nombre artístico y sus seudónimos, según la agencia EFE.

Esta canción también forma parte del retorno de Daddy Yankee tras anunciar al mundo su conversión al cristianismo. Su primera canción tras esa declaración fue Sonríele, grabada bajo el seudónimo DY.

Según detalla Billboard, la canción dirigida por el productor argentino Bizarrap “lleva a los fans a través de varias eras de Daddy Yankee”, desde sonidos de trompeta como los usados en la canción Jefe, hasta ritmos acelerados como el mambo que remiten a Lo que pasó, pasó y Llamado de emergencia, mientras que el reguetón puro evoca la icónica Gasolina.

Más allá de un tema, esta sesión sería parte de un nuevo comienzo para uno de los pioneros del reguetón, quien anunció su retiro de la música secular, con el compromiso de dedicar su vida a Dios. Así lo refuerza en su canción Nueva temporada dale play.

Con el coro: “Si me pregunta’, a nadie yo le debo. Cuando me vaya de aquí, nada me llevo. Solo me voy con un amor verdadero. Los pie’ en la tierra, siempre mirando al cielo”, Daddy Yankee alude a su nueva vida cristiana y a la intención de resignificar su carrera con una letra de superación, según AS Prensa.

La colaboración llega después del lanzamiento de su álbum Lamento en baile, publicado el 15 de octubre, en el que presentó 19 canciones sobre la espiritualidad y la búsqueda de una nueva vida, con títulos como El toque, Tan invitao’ y ¿Quién es Dios?

Aunque el foco está en Daddy Yankee, esta canción también marca el regreso del productor Gonzalo Julián Conde, conocido como Bizarrap, a las BZRP Music Sessions, después de más de diez meses sin presentar una nueva.

La canción, titulada Vol. 0/66, podría simbolizar el inicio de otras 66 sesiones, según especulan sus fanáticos, según recoge El País. El medio detalla que el éxito de la canción ha llegado incluso a la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), que ofrecerá un espectáculo el próximo 16 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu, durante el show de medio tiempo del NFL Madrid Game 2025.