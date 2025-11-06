Rutas alternas por conciertos de Ricardo Arjona, Natanael Cano, Latin Mafia y otras actividades en la Ciudad de Guatemala

Entre las actividades navideñas y los conciertos programados para este fin de semana en la capital, el tránsito vehicular podría verse afectado en las zonas 1, 3, 4, 5 y otras áreas. Por ello, las autoridades de tránsito emitieron una serie de recomendaciones a tomar en cuenta.

La ciudad albergará eventos variados, como el concierto de Ricardo Arjona, que se desarrollará del jueves 6 al domingo 9 de noviembre en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Asimismo, el desfile de carrozas navideñas, programado para el 8 de noviembre, recorrerá las zonas 1, 3 y 16.

Con el desarrollo de eventos propios de la temporada, se espera un incremento del tráfico vehicular en la capital, especialmente en horas de la tarde y noche. Amílcar Montejo, portavoz de la Dirección de Comunicación de Emetra, destacó que desde el jueves 6 el tránsito podría intensificarse.

Montejo explicó que ese día se realizará el concierto de Natanael Cano en el área de Explanada 5, lo que afectará el tránsito proveniente del bulevar Vista Hermosa y la colonia 20 de Octubre, que conecta con las zonas 9 y 10.

Ante este evento, el vocero de Emetra detalló que se mantendrá un operativo de regulación a partir de las 16 horas, momento en que se espera el inicio de la afluencia vehicular en la zona, debido a la llegada de asistentes al concierto, previsto para las 20 horas.

Para el viernes 7 de noviembre está contemplado el concierto de Latin Mafia, también en el antiguo Estadio del Ejército. Ante la alta demanda, Montejo indicó que el tránsito se incrementará desde las 16 horas, por lo que recomendó precaución en sectores como la 32 calle y la 15 avenida de la zona 5, así como en las conexiones hacia la Guardia de Honor. Sugirió a quienes no asistan al evento evitar esas rutas.

Actividades del sábado 8 de noviembre

El sábado 8 de noviembre se llevará a cabo el Desfile de Carrozas Navideñas organizado por la Municipalidad de Guatemala, durante la tarde y noche. Montejo sugirió buscar rutas alternas, especialmente en la zona 1.

“El desfile saldrá del Paseo de la Sexta, en la zona 1, y se dirigirá hacia la zona 3”, agregó el vocero. Recomendó utilizar vías alternas como las avenidas 9.ª, 10.ª, 11 o 12, así como tramos como la avenida del Cementerio o la avenida Elena.

Otra actividad prevista es el aniversario del Mercado Central, por lo que Montejo informó que se realizará un cierre vehicular en la 9.ª avenida, cercano a la 8.ª y 9.ª calles de la zona 1, a partir de las 4 o 5 horas.

Conciertos de Ricardo Arjona

Montejo recordó a los conductores que los conciertos de Ricardo Arjona se realizarán en el perímetro del Teatro Nacional del jueves 6 al domingo 8 de noviembre, y recomendó utilizar rutas alternas, entre ellas:

Rutas alternas:

Desde la 10.ª calle de la zona 1 hacia la calle Martí.

Desde la avenida Bolívar hasta la avenida El Cementerio.

Bulevar La Asunción, para conectarse entre Vista Hermosa y el Centro Histórico.

El sector de la Torre del Reformador.

La avenida Elena.

La 5.ª calle, de la zona 10 hacia la zona 9, como vía perimetral al Teatro Nacional.

Finalmente, Montejo recomendó evitar el puente Olímpico y la calle de tierra ubicada detrás del Teatro Nacional. También sugirió no utilizar el puente de La Mate hacia el Centro Cívico, debido al impacto previsto en la circulación.