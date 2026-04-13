Coachella 2026: Karol G y Becky G envían mensaje a la comunidad migrante durante actuación explosiva

Con una actuación explosiva y una lista de invitados de lujo, Karol G se convirtió en la primera artista latina en encabezar el Festival de Coachella el domingo 12 de abril del 2026, donde compartió escenario con Becky G y otros artistas.

El show abrió con un video que destacaba: “Siempre salvaje, siempre libre, latina por siempre”, donde se narraba la leyenda de una joven indomable que recupera su poder tras haber sido sometida.

Posteriormente, la artista colombiana apareció en el escenario, situado en el Empire Polo Club, en Indio, California, rodeada de bailarines iluminados por luces de neón, para interpretar el tema Latina Forever.

Como parte de su repertorio, interpretó temas como Bichota, Tropicoqueta y Papacito, de su último álbum de estudio, los cuales fueron coreados por el público, que la recibió con banderas de distintos países de Latinoamérica.

Además, rindió un homenaje especial a México al cantar su tema Ese hombre es malo, acompañada de un mariachi, dando paso a una de sus invitadas especiales, la cantante mexicana Becky G, con quien interpretó el éxito Mamiii.

"¡Arriba México, arriba Colombia y todos los inmigrantes!", gritó Becky G.

Entre su lista de invitados también figuraron Mariah Angeliq, con quien cantó El Makinon; Wisin, quien puso a bailar al público con clásicos del reguetón como Rakata y Pam Pam; y Greg González, guitarrista de Cigarettes After Sex, con quien Karol G presentó una canción inédita que habla de duelo.

Carolina Giraldo Navarro, nombre real de Karol G, destacó el trabajo de otros artistas latinos que la han antecedido para abrir camino en la industria.

"Antes de mí hubo tantos artistas latinos increíbles que esto no se trata solo de mí, sino de mi comunidad latina, de mi gente; y al mismo tiempo es para mis latinos que la han pasado mal en este país últimamente", dijo.

La colombiana también incluyó fragmentos de canciones de otros artistas latinos, como La Murga, de Willie Colón; Rompe, de Daddy Yankee; y Mi tierra, de Gloria Estefan, que aborda la nostalgia de abandonar el lugar en el que naciste.

El Festival de Coachella repetirá su programa de artistas el próximo fin de semana, del viernes 17 al domingo 19 de abril del 2026.