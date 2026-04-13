Por qué Christian Nodal canceló su boda religiosa con Ángela Aguilar en 2026

Para mayo del 2026 estaba programada la boda religiosa de Christian Nodal y Ángela Aguilar; sin embargo, fue pospuesta “hasta nuevo aviso”, según informó el cantante mexicano durante una entrevista con un medio internacional.

Según sus declaraciones, ambos tomaron la decisión de posponer la boda debido a la situación de violencia que se vive en México.

"Nosotros habíamos hablado mucho de ya en mayo casarnos y todo el asunto, pero lo estamos posponiendo por la situación como está México. Nosotros queremos que sea en Zacatecas y justo hace poquito casi me explotan el carro", contó en la entrevista brindada a Moisés Salcé, de Telemicro.

Nodal hizo referencia al enfrentamiento armado que presenciaron el 12 de febrero del 2026, cuando trataban de salir de su rancho familiar, El Soyate, rumbo al aeropuerto, lo cual los obligó a regresar a su casa para refugiarse.

El artista no entró en detalles sobre el cambio de planes de la boda y aseguró que aún no hay fecha para reprogramarla, pues quieren esperar hasta que la situación mejore en México.

Por su parte, Ángela Aguilar aún no se ha pronunciado al respecto, pese a que fue ella quien había anunciado que la boda religiosa se celebraría en mayo del 2026, en el estado de Zacatecas.

La pareja celebró un enlace matrimonial “espiritual” en Roma, Italia, el 29 de mayo del 2024; dos meses después se casaron por lo civil en una hacienda de Morelos, México, según había contado Nodal en otra entrevista, poco tiempo después del evento.

Sin embargo, la boda religiosa quedó pendiente y había sido programada para mayo del 2026. Ahora queda la expectativa sobre la próxima fecha que establezcan los artistas para contraer nupcias en el altar.