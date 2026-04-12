Britney Spears ingresó a un centro de rehabilitación por abuso de drogas y alcohol, en medio de un proceso legal

La llamada “Princesa del Pop” en Estados Unidos, Britney Spears, habría ingresado recientemente a un centro de rehabilitación, en medio de un proceso legal luego de su arresto por sospechas de conducir bajo los efectos del alcohol.

La noticia, que se dio a conocer este 12 de abril por el medio TMZ, revela que Britney Spears ingresó al centro de rehabilitación por abuso de sustancias, luego de que allegados la convencieran.

El medio, que cita a una fuente cercana a la cantante, resalta que el ingreso se habría dado días atrás, aunque no ofrecieron detalles del lugar donde estaría. Añade que el ingreso fue voluntario y ocurrió en medio de su situación legal.

La fuente del medio destaca que Spears "se da cuenta de que ha tocado fondo", por lo que decidió ingresar a rehabilitación. En diversas ocasiones, la cantante ha estado relacionada con problemas de consumo de sustancias o alcohol. La última sospecha ocurrió la noche del 4 de marzo, cuando fue detenida en el condado de Ventura, California.

Parte de la conversación con la fuente de TMZ indicó que Britney Spears tendría problemas con sustancias, y menciona el Adderall como una de las que supuestamente consume con frecuencia, al igual que el alcohol.

En la narrativa, se resalta que incluso Britney Spears habría viajado en diferentes ocasiones a México, donde busca poder “abastecerse” de Adderall.

En diversas ocasiones, la artista ha ingresado a rehabilitación, destaca el medio; sin embargo, días después abandona estos centros. La fuente detalló que este ingreso también forma parte del proceso pendiente con la ley.

“Sabe que, estratégicamente, esto le beneficiará ante el juez, demostrando que se lo toma en serio”, recalcó la fuente al medio.

También se ha hablado de que sus hijos y allegados estarían de acuerdo con la decisión de Britney Spears de ingresar al centro de rehabilitación. En cuanto al caso, se conoce que Spears deberá comparecer ante la corte por su detención.