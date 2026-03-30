Britney Spears reaparece feliz con su hijo tras polémico arresto

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Britney Spears reaparece feliz con su hijo tras polémico arresto

Tras su arresto el 4 de marzo del 2026 por conducir bajo efectos del alcohol, Britney Spears reapareció en redes sociales, feliz junto a uno de sus hijos.

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Britney Spears reapareció en las redes sociales, acompañada de su hijo menor, Jayden. (Foto Prensa Libre: EFE)

La cantante estadounidense Britney Spears fue arrestada el 4 de marzo del 2026 por conducir bajo efectos del alcohol y, aunque fue liberada horas después, su detención causó gran polémica en el mundo de la farándula.

Luego del incidente, su representante dio declaraciones a medios internacionales y lamentó la situación; aseguró que la artista recibiría ayuda y pasaría tiempo con sus hijos y seres queridos.

Tres semanas después, Spears reapareció en redes sociales visiblemente mejorada, feliz y acompañada de uno de sus hijos.

Gracias chicos por todo su apoyo… pasar tiempo con mi familia y amigos es una gran bendición”, escribió la artista en una publicación en su cuenta de Instagram, que acompañó con un video en el que aparece con Jayden, el menor de sus dos hijos.

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(Foto Prensa Libre: Freepik)

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En la grabación, madre e hijo están frente a un espejo. Ella viste un short blanco, un top de crochet del mismo color y collares; mientras que Jayden, quien ya es adulto y ha superado en altura a su madre, viste jeans, una camiseta blanca y una gabardina café. Las escenas muestran a Spears muy sonriente, juguetona, toma a su hijo del brazo y se recarga en su hombro.

Sean Preston, de 20 años, y Jayden James, de 19, son los dos hijos de Britney Spears, fruto de su matrimonio con el bailarín y modelo estadounidense Kevin Federline, de quien se divorció en el 2007, poco después del nacimiento de su segundo hijo.

Luego de la separación, Sean y Jayden quedaron bajo la custodia de su padre, con quien viven en Hawái. Sin embargo, en los últimos años se les ha visto más cercanos a su madre, tía y abuelos maternos.

Spears tiene programada una audiencia para el 4 de mayo del 2026, cuando deberá comparecer ante la justicia por el arresto ocurrido el 4 de marzo, bajo la acusación de conducir bajo efectos del alcohol.

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ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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