Cuáles son los precios actuales de Netflix, Disney, Prime Video y HBO Max en Guatemala

El servicio líder de streaming, Netflix, actualizó los precios de los tres planes disponibles en Estados Unidos y Latinoamérica, con un segundo incremento en poco más de un año.

Con este nuevo aumento, en Estados Unidos, el plan estándar con anuncios de Netflix subió un dólar; mientras que el estándar sin anuncios aumentó dos dólares, y el plan premium, que no tiene anuncios y permite su transmisión en hasta cuatro dispositivos a la vez, presentó un incremento mensual del 8%.

La empresa estadounidense ya había elevado los precios durante el primer trimestre del 2025, luego de casi tres años de mantener el mismo precio para el plan estándar sin anuncios.

La justificación de este nuevo aumento es que ahora produce más contenido original, especialmente sus propias series y películas, además de ofrecer material de terceros.

Este aumento se produjo un mes después de que Netflix abandonara el acuerdo para comprar los estudios de Warner Bros.

Los precios actuales de la plataforma para Estados Unidos serán:

Plan básico con anuncios: US$8.99 al mes

Plan estándar: US$19.99 al mes

Plan premium: US$26.99 al mes

Mientras que para Guatemala, los usuarios de la aplicación deberán pagar:

Plan básico: US$6.99 al mes

US$6.99 al mes Plan estándar: US$9.99 al mes

US$9.99 al mes Plan premium: US$13.99 al mes

¿Cuánto cuesta una suscripción de streaming en otras plataformas?

Ante el aumento de los precios de Netflix, le compartimos el precio que manejan el resto de plataformas en sus distintos planes:

Disney+

Esta plataforma cuenta con dos planes, con opción mensual y anual. Durante algunos meses ofrece promociones con precios más bajos para ambos planes.

Plan estándar: US$10.99 mensual / US$91.99 anual

Plan premium: US$15.99 mensual / US$133.99 anual

HBO Max

HBO Max ofrece tres planes, con opción mensual y anual:

Básico con anuncios: Q39.90 mensual / Q358.80 anual

Estándar: Q59.90 mensual / Q478.80 anual

Platino: Q79.90 mensual / Q718.80 anual

Prime Video

En Guatemala, la plataforma Prime Video cuenta con una opción de Q50 al mes.