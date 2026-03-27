Estrenos de abril 2026 en Prime Video: series, películas y fechas confirmadas

Abril llega con nuevas series y películas que se estrenarán en Amazon Prime Video, con producciones que incluyen tramas intensas, giros inesperados y temáticas de suspenso, acción, drama y comedia.

El calendario de estrenos comienza con la quinta y última temporada de The Boys y continúa durante todo el mes con otros títulos como Fist of the North Star, Balls Up, la segunda temporada de Bandidos, Cochinas y La casa de los espíritus.

Entre series y películas de acción, animé, superhéroes, comedia e historias basadas en novelas clásicas, la plataforma promete horas de entretenimiento con los estrenos que se añaden a su catálogo.

Estos son los estrenos que se esperan en Amazon Prime Video durante abril del 2026:

The Boys (8 de abril)

La quinta y última temporada de The Boys, una representación satírica de los superhéroes, la corrupción y el corporativismo, estará disponible a partir del 8 de abril. La serie está basada en el cómic superventas de The New York Times, creado por Garth Ennis y Darick Robertson.

Según la sinopsis de esta nueva temporada: Hughie, Mother’s Milk y Frenchie están encarcelados en un “campo de libertad”. Annie lucha por organizar una resistencia contra la abrumadora fuerza de los superhéroes. Kimiko no aparece por ninguna parte. “Pero cuando Butcher reaparece, dispuesto a utilizar un virus que acabará con todos los superhéroes, pone en marcha una serie de acontecimientos que cambiarán para siempre el mundo y a todos sus habitantes”, detalla.

Fist of the North Star (10 de abril)

El nuevo anime de Fist of the North Star llegará el 10 de abril a la plataforma. La serie, conocida originalmente como Hokuto no Ken y en España como El puño de la Estrella del Norte, es una obra icónica creada por Buronson y Tetsuo Hara.

La nueva producción mantiene la esencia violenta e impactante de la obra original, ambientada en un futuro posapocalíptico al estilo Mad Max, donde la humanidad lucha por sobrevivir. La historia sigue a Kenshiro, un implacable guerrero de musculatura descomunal, en su búsqueda de justicia y venganza contra Shin, el hombre que le arrebató todo.

Balls Up (15 de abril)

El 15 de abril se estrenará Balls Up (Con un par), la película de comedia más loca y salvaje del año, según la describen medios internacionales.

En la producción, Brad y Elijah, dos ambiciosos ejecutivos de mercadeo, deciden jugárselo todo con una idea tan provocadora como polémica: patrocinar el Mundial de Futbol con una campaña de preservativos sin filtros. Pero lo que comienza como una estrategia atrevida termina convirtiéndose en un escándalo internacional. Entre aficionados enfurecidos, criminales y figuras de poder, los protagonistas luchan por su supervivencia.

Bandidos de hoy (24 de abril)

La segunda temporada de Bandidos de hoy se estrenará en Prime Video el 24 de abril. La serie sigue la historia de Ubaldo, un empleado de banco que recibe una herencia en su pueblo de origen, donde se reencuentra con sus hermanas y se convierte en el cabecilla de una banda de atracadores.

En esta segunda temporada se promete una mezcla de comedia, acción y drama. Los hermanos enfrentan una guerra brutal con los Maleiro para dominar el Cratará. Tras la muerte de Ernesto, los Vaqueiros deben proteger su tierra y su gente, enfrentándose a saqueos, alianzas traicioneras y pérdidas devastadoras.

Cochinas (24 de abril)

El 24 de abril también se estrenará Cochinas, una serie de comedia con una mirada feminista, protagonizada por Malena Alterio, Celia Morán y Álvaro Mel.

La trama se desarrolla en Valladolid, en 1998, y sigue a Nines, una ama de casa tradicional que, tras la muerte de su marido, se ve obligada a hacerse cargo del videoclub familiar. Pero, al descubrir que el negocio está en crisis, decide especializarse en el cine para adultos, lo que desencadena un revuelo social en su barrio.

La casa de los espíritus (29 de abril)

Por último, el 29 de abril se estrenará La casa de los espíritus, una serie de ocho episodios que presenta la primera adaptación televisiva en español de la novela de la escritora chilena Isabel Allende, que alcanzó más de 70 millones de ventas.

La producción repasa la historia de la familia Trueba a lo largo de los años, en un relato que explora distintas generaciones de su legado y labor como terratenientes. La historia se adentra en los secretos que se resguardan en su linaje y la manera en la que las complejidades entre ellos repercuten lentamente en su imagen.